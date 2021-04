Rijnmond uitzwaaiservice: eerste vlucht Transavia vertrekt vanuit Rotterdam

Naar schatting honderd reizigers verzamelen zich donderdagochtend rond 06:45 uur op het vliegveld bij Rotterdam. Onder hen zijn twee jonge mannen die vrienden met een huis in Portugal gaan bezoeken. Ze zijn wel aan vakantie toe. "We hebben ons moeten laten testen en als we aankomen moeten we in quarantaine." De test moeten ze in de terminal laten zien vóór ze mogen boarden.

Het reizen naar Portugal is sinds 9 april vrijgegeven. Voor het land geldt nog wel reisadvies oranje, wat betekent bij voorkeur alleen reizen als dat noodzakelijk is. En reizigers mogen alleen mee als ze negatief getest zijn op corona. Dat moet verplicht een pcr-test zijn die niet ouder is dan 72 uur.

Eenmaal aangekomen geldt een quarantaineplicht van twee weken. Dat vinden de twee mannen, die overigens maar een week gaan, niet erg. Ze hoeven nergens heen: "Onze vrienden hebben een appartement waar we kunnen zitten. Zwembadje erbij, in de tuin." Het is 23 graden in Portugal, dus het zit wel snor, verwachten ze.

Rotterdam The Hague Airport in het ochtendlicht vlak voor vertrek van de vroege vlucht van Transavia naar Faro | Foto: Jacco van Giessen

Remi en Cecil gaan naar hun huis in Portugal. Breed lachend spreken ze van een 'noodzakelijke reis'. Van de temperatuur zijn ze niet zo onder de indruk "maar we gaan gewoon genieten". In Portugal is het aantal coronabesmettingen laag. Bang zijn ze daarom niet. "Nee, we zitten ook in ons eigen huis, niet in een hotel."

Medicijnkoerier

Een derde vrouw noemt zich de 'medicijnkoerier'. Ze gaat naar haar zus die in Portugal woont en zonder haar medicijnen zit. Die kan ze in Portugal niet krijgen. De vrouw blijft twee weken weg. "Ik offer me graag op. Helemaal leuk."

Een tiener gaat alleen op reis. Hij vertelt blij dat hij zijn vader gaat bezoeken en blijft tweeëneenhalve week weg. Volgens zijn moeder is hij al gevaccineerd. "En het is daar hoog op een berg, dus het is veilig."

Snel aantal bestemmingen uitbreiden

Raymond de Jong van Rotterdam The Hague Airport kijkt tevreden toe hoe de passagiers zich klaar maken voor vertrek. "Ik zie de zon opkomen, het is een mooie dag om op reis te gaan." Hij wijst erop dat het advies blijft om vooral alleen noodzakelijke reizen te maken. "Je ziet dan ook dat ze vrijwel allemaal een dringende reden noemen dat ze op vakantie gaan. Maar als luchthaven gaan wij daar niet over. Als mensen een reden hebben, dan faciliteren de luchthaven."

In de terminal gelden de inmiddels bekende coronamaatregelen: afstand houden, mondkapje verplicht en belijning voor 'crowdcontrol'. Vrijdag wordt er ook weer volop gevlogen van Rotterdam The Hague Airport, naast Faro naar Malaga, Alicante in Spanje en Perugia in Italië. Vanaf 23 mei hoopt de luchthaven het aantal bestemmingen fors uit te kunnen breiden. Onder meer naar Marokko waar sinds eind februari een totaal vliegverbod geldt.