Rector Wolfert van Borselen over volledig openen middelbare scholen: 'Er is veel boosheid en geen draagvlak'

In onze regio eindigt de meivakantie op zondag 9 mei. Dat is nog ruim twee weken te gaan. Het lijkt voorbarig om zo snel weer de middelbare scholen volledig te openen; het aantal coronabesmettingen is deze week fors gestegen. Gisteren kwam het landelijk gemiddelde over zeven dagen uit op 8119. Een dag eerder stond dat cijfer nog met ruim 500 minder op 7678. Rob Fens van de Rotterdamse scholengemeenschap Wolfert van Borselen maakt zich grote zorgen. "We zien dat de besmettingsgraad onder jongeren van 13 tot 18 en van 18 tot 24 jaar de snelste stijger is. Dat betekent dat je toch voorzichtig moet zijn."

Het Wolfert van Borselen geeft op meerdere vestigingen in Rotterdam onderwijs aan 4500 leerlingen. Dat gebeurt 'hybride'; de leerlingen hebben drie dagen fysiek onderwijs en volgen de rest van de week vanuit huis online lessen. Doordat niet iedereen tegelijk in school is, is het mogelijk om in de klassen anderhalve meter afstand te houden. Dat is in één klap voorbij als alle leerlingen weer tegelijk op school zijn. Met alle risico's van dien, zegt Fens. "Een gemiddelde docent ziet ongeveer 300 leerlingen in een week in krappe lokalen en slecht geventileerde ruimtes. Dat betekent een blootstelling aan enorme risico's. Veel van onze collega's zijn ziek en er is onlangs zelfs iemand overleden in het Rotterdamse onderwijs. Het is dus niet gering wat er gebeurt."

Docenten die zonder bescherming weer alle leerlingen te zien krijgen, is niet aanvaardbaar Rob Fens, rector Wolfert van Borselen

Fens begrijpt het kabinet en zou zelf ook willen dat de scholen weer volledig open kunnen. "Het is verschrikkelijk hard nodig dat die kinderen weer aan het werk gaan. We zien achterstanden toenemen. De kinderen worden depressief en verliezen hun motivatie. Maar zoals het plan er nu ligt, is het volgens mij volstrekt onverantwoord."

Tekst loopt door onder afbeelding

Middelbare scholieren met mondkapjes | Foto: Rijnmond

Onverantwoord vanwege het gevaar dat docenten lopen, maar ook vanwege de eindexamens die eraan komen. Als docenten uitvallen door corona dan kunnen die niet meer worden afgenomen, waarschuwt Fens. En hij is niet de enige: "Ik hoor van collega's uitspraken als 'Zijn ze nu helemaal gek geworden?! Als ze dit doen dan ga ik thuis werken. Er is heel veel boosheid en geen draagvlak."

Scholen alleen open als we docenten met voorrang vaccineren

Volgens Fens kunnen de middelbare scholen alleen open op voorwaarde dat de docenten gevaccineerd zijn. Net als het zorgpersoneel in ziekenhuizen, moeten ook zijn medewerkers onder 'extreme omstandigheden' hun werk doen. "Zonder bescherming. Dat is niet aanvaardbaar en niet uitvoerbaar." Als het aan hem ligt krijgt onderwijspersoneel voorrang bij het vaccineren als de scholen echt open moeten. "Het is een kwestie van keuzes maken. Je kunt ook zeggen we stellen die keuze om te vaccineren uit, maar dan moet je ook de beslissing om scholen volledig open te stellen uitstellen. Je kunt het niet allebei doen."

Verborgen gevaar

Het ziekteverzuim is op dit moment laag op het Wolfert. Maar het loopt op. Dus er is geen reden om rustig achterover te gaan leunen en mee te gaan in de plannen van het kabinet. Er doemt een scenario op dat de hele school moet sluiten als de deuren eerst weer volledig open gaan. "We weten dat er onder leerlingen best veel besmettingen zijn en ook dat we ze niet lang niet altijd horen. Er is dus een verborgen gevaar." Voor kerst liepen de besmettingen ook hard op. Fens' scholengroep zat toen op het randje van stopzetten van het gehele onderwijs, omdat er geen docenten waren. Hij wil dat risico niet nemen.

Een van de vestigingen van het Wolfert van Borssele in Rotterdam | Foto: Rijnmond

Aanpak nieuw schooljaar

Inmiddels zitten we ruim dertien maanden in de coronapandemie. De leerlingen hebben vorig jaar een groot deel van het schooljaar gemist en dit jaar het hele schoolseizoen. In september is als alles goed gaat iedereen gevaccineerd. Hoe gaat het onderwijs er dan uit zien? Volgens Fens wordt daar in de onderwijswereld hard over nagedacht. Voor de examens wordt bijvoorbeeld gekeken wat echt noodzakelijk is om te weten voor de eindexamens. Kunnen dingen worden overgeslagen om toch goed examen te doen. En alleen focussen op het wegwerken van achterstanden is volgens hem zinloos. "Veel leerlingen nemen het onderwijs op dit moment niet op. Het is als water dat van een eendenrug afglijdt. We moeten eerst proberen weer met deze kinderen een band te krijgen. Zorgen dat ze in schoolroutine komen. Dat ze weten hoe je je op school voorbereidt hoe ze van les naar les en van les naar toets gaan, enz. Kortom we moeten eerst heel veel gaan investeren in de sociaal-emotionele kant."

Het onderwijs glijdt bij de leerlingen als water van een eendenrug af Rector Rob Fens

Fens heeft er vertrouwen in dat het uiteindelijk wel goed komt met de kinderen. "Kinderen zijn flexibel, kunnen zich ook wel weer oprichten. En ik geloof niet zo in permanente schade. Maar ik zie wel dat nu grote groepen kinderen lijden onder de situatie, die het moeilijk hebben met zichzelf en die eigenlijk geen zin meer hebben in school. En ja, als je die situatie lang laat voortduren, dan kan het zijn dat er kinderen definitief afhaken. En dat zou natuurlijk dramatisch zijn."