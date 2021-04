Rotterdammers produceren 1100 vrachtwagens vol restafval meer in coronatijd, ook aantal klachten over ‘naastplaatsingen’ stijgt explosief

Rotterdam moet net als alle andere gemeenten in Nederland minder afval verbranden en meer afval scheiden. Sinds een jaar of vijf stippelt de gemeente daar het beleid op uit. Dat moet ook echt uitgevoerd worden, want landelijke en Europese regels verplichten de stad daartoe. Anders wacht Rotterdam een fikse rekening.

Lukte het in voorgaande jaren al voorzichtig om kilo’s minder huisvuil per inwoner te verbranden, het coronajaar 2020 keert deze trend. Het virus is een serieuze spelbreker in de missie van een schonere stad.

Wil je binnen 1 minuut bijgepraat zijn over dit onderwerp? Bekijk dan onderstaande video. De tekst gaat verder onder de video:

Meer thuisbezorgen en online shoppen

De verklaring voor meer afval is het coronavirus. Door thuiswerken, gesloten winkels en dichte horeca is er veel meer huisvuil ontstaan. We zijn massaal gaan opruimen en veel meer online gaan shoppen. De totale hoeveelheid huishoudelijk afval per Rotterdammer was vorig jaar 462 kilo, tegenover 426 een jaar eerder. Slechts één derde daarvan kon worden gescheiden, waardoor in 2020 in Rotterdam bijna 32 miljoen vuilniszakken in de verbrandingsoven belandden.

Wel zijn Rotterdammers zo'n vijftien kilo per inwoner meer gaan scheiden vergeleken met 2019. Dat klinkt goed, alleen afgezet tegen de totale toename van ons huisvuil was dat maar één procent meer. Het verbrande afval was zeven procent meer.

Rotterdam is nog niet lekker op dreef als het gaat om afval scheiden. Stadsbewoners produceren weliswaar minder afval dan dorpsbewoners, vooral door het kleiner wonen en vaak zonder tuin. Maar stadsbewoners scheiden slecht en daardoor belanden veel meer kilo’s op de grote vuilnisbelt.

Regiogemeenten

In onze regio presteren alle gemeenten een stuk beter dan Rotterdam in het terugdringen van het aantal kilo’s restafval dat wordt verbrand. De afvalcijfers van het coronajaar zijn in de regio nog niet bekend, maar uitgaande van cijfers van 2019 scoort Rotterdam beduidend slechter dan andere regiogemeenten.

Zo lukte het de gemeente Hoeksche Waard om in 2019 driekwart van het afval te scheiden, terwijl Rotterdam blijft steken op zo’n 35 procent. Van de drie andere grote steden doet alleen Utrecht het substantieel beter dan Rotterdam.

Afval naast de container in Rotterdam-Blijdorp | Foto: Ingezonden

Vuil op straat

Naast de productie van afval nam ook het aantal klachten over vuilnis naast containers enorm toe. Vorig jaar liep de teller van het aantal meldingen van bewoners over de zogeheten ‘naastplaatsingen’ op tot 92.795. Met 3300 containers verspreid over de stad betekent dat gemiddeld 28 meldingen per locatie. Vijf gebieden springen eruit en zijn samen verantwoordelijk voor ruim zeventig procent van de meldingen. Het gaat om Delfshaven, Noord, Kralingen-Crooswijk, Charlois en Prins Alexander.

Vuilnis naast de containers is al langer een grote ergernis. Dat blijkt wel uit de forse groei van het aantal klachten in de afgelopen drie jaar. In 2019 ging het om bijna 74 duizend en in 2018 om ruim 46 duizend klachten.

De meeste klachten gaan over vuil en vuilniszakken naast de container. Tijdens de coronapandemie zijn veel mensen hun huis gaan opruimen. Bij de milieuparken ontstonden zelfs lange rijen. Dat verklaart volgens de gemeente deels waardoor er meer huisraad op straat belandde en containers verstopt raakten.

Karton

Veel van de klachten gaan over kartonnen 'zooi' naast papiercontainers. Dat is geen nieuw verschijnsel, maar is in het coronajaar wel uitgegroeid tot een bijna dagelijks fenomeen. Door het online shoppen grossieren we in kartonnen dozen, maar die glijden niet soepel de bak in. Als je de dozen niet scheurt, snijdt of klein springt, dan heb je grote kans dat de container verstopt raakt.

"Nu is het nog redelijk oké qua weer, maar soms is al dat karton natgeregend en is het één grote kartonpap", zegt een buurtbewoner. "Ik vind het niet kunnen dat mensen het naast de container gooien. Als het eenmaal zo'n bende is, gooien mensen er nog van alles bij. Ik bewaar het zelf elke keer maar in mijn berging, want ik loop telkens voor niets naar de container."

Een andere buurtbewoner die zich hard maakt tegen dit probleem, was het op een gegeven moment zo zat, dat hij ook zelf zijn kartonnen dozen naast de container zette. Maar dat heeft hij geweten. "Er stond nog een adressticker op de doos... dus volgde er een boete van 125 euro", vertelt deze man.

Afval | Foto: Rijnmond

Alle ondergrondse containers zijn uitgerust met sensoren, die een signaal moeten geven als de container vol is. Verstoppingen bij de klep registreert zo’n sensor niet. D66 Rotterdam heeft hierover vragen gesteld aan verantwoordelijk wethouder Bert Wijbenga (VVD). Volgens fractievoorzitter Chantal Zeegers moeten niet alleen volle containers, maar vooral ook de verstopte containers sneller opgespoord worden. Ze wil dat dienst Stadsbeheer goed onder de loep wordt genomen.

"De problemen beginnen eigenlijk bij het karton, dat de ingang van de bakken verstopt", zegt Zeegers. "Als er iets blijft steken, dan werken die sensoren vermoedelijk niet goed. En daar moeten we ons verder in verdiepen."

Rotterdam gaat meer kartonvriendelijke containers plaatsen, maar volgens de gemeente verhelpt dat het probleem niet. Want hoe groter de opening, hoe groter de dozen die mensen erdoor proberen te proppen. Het mantra van de gemeente naar de Rotterdammers is daarom voorlopig: scheuren, snijden en springen.