Liveblog: 1216 nieuwe besmettingen in de regio, planbare ziekenhuiszorg verder in het gedrang

* 1216 nieuwe besmettingen in de regio

* Erasmus MC schaalt reguliere zorg verder af

* De Tweede Kamer is bijgepraat door RIVM-baas Jaap van Dissel

16:08 RIVM: 1216 nieuwe besmettingen in de regio, hoogste landelijke aantal sinds 7 januari

Het RIVM meldt woensdag 1216 nieuwe coronabesmettingen in de regio. Dit aantal ligt boven het gemiddelde van 1114 over de laatste zeven dagen. Woensdag werden er 1066 nieuwe besmettingen gemeld, dinsdag 873.

De afgelopen 24 uur zijn vijf nieuwe sterfgevallen gemeld. Vier Rotterdammers en één persoon uit Zwijndrecht zijn overleden aan de gevolgen van het virus.

De afgelopen 24 uur zijn dertien regiogenoten opgenomen in het ziekenhuis. Woensdag was dit aantal vier en dinsdag zeven. Maandag lag dit aantal met zestien weer een stuk hoger.

Landelijk zijn er 9648 nieuwe positieve coronagevallen gemeld. Dat is het hoogste aantal dagelijkse besmettingen sinds 7 januari.

15:18 Brandbrief gemeentes over het openbaar vervoer in onze regio na corona

Veertien gemeentes in de regio Rijnmond trekken aan de bel, omdat ze zich grote zorgen maken over het openbaar vervoer in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Die staat onder druk van teruglopende inkomsten door de coronacrisis. Ze vragen het kabinet en de Tweede Kamer in een brandbrief voor extra geld voor dit jaar en 2022.

De brief is ondertekend door de gemeenteraden van 23 plaatsen uit de metropoolregio, waaronder veertien uit de regio Rijnmond. Het gaat om Rotterdam, Schiedam, Barendrecht, Capelle en Krimpen aan den IJssel, Vlaardingen, Brielle, Albrandswaard, Hellevoetsluis, Nissewaard, Ridderkerk, Maassluis, Lansingerland en Westvoorne. Ze wijzen er met collega's in de regio Den Haag op dat de openbaar vervoersbedrijven in zwaar weer zitten door de coronacrisis. De reizigersaantallen zijn fors gedaald en dat betekent ook een flinke financiële aderlating.

14:54 Analyse: Bij de avondklokrellen in Rotterdam leek zelfs de rechter oververhit te reageren

Rechtbankverslaggever Paul Verspeek heeft een analyse geschreven over de avondklokrellen in Rotterdam in januari en het berechten van de relschoppers.

Een man graait een zakje snoep en viltstiften uit de Zeeman: vier weken cel. Een man betaalt niet voor een pot pillen van de Body Muscle: twintig uur taakstraf. Beiden veroordeeld vanwege de avondklokrellen in Rotterdam. Vanwaar dat verschil in straf? De eerste had de pech dat hij volgens het supersnelrecht werd veroordeeld. Het roept vragen op over de eerlijkheid van het rechtssysteem.

13:40 NZa: Planbare ziekenhuiszorg verder in het gedrang

Ziekenhuizen hebben door het toegenomen aantal coronapatiënten steeds meer moeite om kritisch planbare zorg te leveren, blijkt uit weekcijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Het gaat dan om operaties of behandelingen die binnen zes weken moeten plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen, zoals chemokuren en nier- en stamceltransplantaties. Op dit moment kan 63 procent van de ziekenhuizen deze zorg nog volledig volgens planning leveren, 6 procentpunt minder dan vorige week.

12:10 Van Dissel: terrassen leveren meer contacten op en dus meer risico

"Terrassen leveren altijd meer contacten op", zegt Van Dissel. "Contacten leveren risico's op. Wat het effect is zullen we gewoon moeten ervaren. We weten van vorig jaar dat er wel clusters ontstaan rond horeca. We proberen dat zo goed mogelijk te beheersen met maatregelen."

11:30 Van Dissel: te vroeg voor opheffen regels voor gevaccineerden

Jaap van Dissel vindt dat ook mensen die volledig zijn gevaccineerd zich nog aan de regels moeten houden. De Europese ziektepreventie-organisatie ECDC zei gisteren dat twee mensen of huishoudens die volledig zijn ingeënt de regels naast zich neer kunnen leggen, maar dat vindt Van Dissel prematuur. "We moeten nog wel een slag slaan voor we maatregelen kunnen opheffen", zegt hij. "Opheffen alleen op grond van de vaccinatie vind ik een stap te vroeg."

Forum-Kamerlid Van Houwelingen is benieuwd of mondkapjes nog wel nodig zijn. Van Dissel zegt het OMT wil dat de mondkapjesplicht in het onderwijs, het openbaar vervoer en bij contactberoepen voorlopig van kracht blijft.

Mondkapjes | Foto: Archief

11:17 Van Dissel: moment van versoepelingen maakt niet uit voor IC-opnames

Voor de IC-opnames maakt het niet uit of de coronamaatregelen volgende week worden versoepeld of pas half mei, zegt Jaap van Dissel van het RIVM. De grafieken laten bij verschillende startdatums dezelfde prognoses zien. Pas na 1 juni lopen ze uit elkaar. Van Dissel waarschuwt wel dat de onzekerheden groot zijn.

Het kabinet maakte dinsdag bekend dat de maatregelen op woensdag 28 april voor een deel worden losgelaten. Dan mogen onder meer de terrassen onder voorwaarden open en is het voor winkelbezoek niet langer nodig om een afspraak te maken.

11:05 Van Dissel verwacht snel daling aantal ziekenhuisopnames

Het aantal opnames van coronapatiënten op de intensive care is op een plateau beland, zegt directeur Jaap van Dissel van het Centrum voor Infectieziektenbestrijding bij het RIVM.

Als de verwachtingen kloppen, zal het aantal opnames volgens hem snel dalen. Rond 1 mei moet dat duidelijk zichtbaar zijn, zei Van Dissel bij de coronabriefing in de Tweede Kamer. Ook het aantal opnames op de verpleegafdelingen gaat vermoedelijk op korte termijn omlaag.

10:40 Toezichthouder in de VS legt fabriek Janssen-vaccins stil

De Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA heeft in Baltimore een fabriek stilgelegd waar grondstoffen worden gemaakt voor het Janssen-vaccin. De vloeren zijn vies, verf bladdert af en personeel loopt rond met medicijnafval in zakken die daar niet voor bedoeld zijn. Daardoor kunnen medicijnresten in contact komen met nieuw te produceren vaccins.

Volgens de FDA zijn er nog geen Janssen-vaccins uit deze fabriek gebruikt. Eind maart kwam de fabriek ook al negatief in het nieuws, omdat per ongeluk de ingrediënten van AstraZeneca en Janssen met elkaar werden vermengd.

Prik | Foto: Archief

10:30 Erasmus MC Rotterdam sluit helft operatiekamers vanwege toenemend aantal coronapatiënten

Het Erasmus MC schrapt donderdag per direct de helft van de operatiecapaciteit. Het Rotterdamse ziekenhuis maakt zo medewerkers vrij om in te zetten op de intensive care.

"Jammer dat het kabinet in het zicht van de haven de loods (het OMT en RIVM) van boord heeft gestuurd terwijl het nog volop stormt", twittert Jan Verhaar van het Erasmus MC woensdagavond laat over de versoepelingen die het kabinet een dag eerder heeft aangekondigd. Verhaar heeft net afscheid genomen als hoofd van de afdeling Orthopedie en Sportgeneeskunde.

Operatiekamer | Foto: Archief

10:00 'Europese Commissie bereidt rechtszaak voor tegen AstraZeneca'

De Europese Commissie bereidt een gerechtelijke procedure voor tegen farmaceut AstraZeneca omdat die de beloofde leveringen van vaccins niet nakomt. Dat meldt nieuwssite Politico, die zich baseert op vijf anonieme diplomaten van de Europese Unie.

De EU wil met de rechtszaak AstraZeneca verplichten om de vaccins volgens afspraak te leveren, zegt een van de bronnen. De Brits-Zweedse farmaceut stelt de verwachte leveringen al sinds begin dit jaar om de haverklap bij. In Nederland werden deze week volgens het RIVM 42.000 doses van het AstraZeneca-middel geleverd, zo'n 130.000 minder dan verwacht.

Op een bijeenkomst van EU-ambassadeurs zei een meerderheid van de landen dat ze de rechtszaak tegen AstraZeneca steunen, meldt Politico.