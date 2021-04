Liveblog coron: Erasmus MC voert vanaf donderdag alleen operaties uit die niet langer dan twee weken kunnen wachten en Jaap van Dissel van RIVM praat de Tweede Kamer bij over coronavirus

* Erasmus MC schaalt reguliere zorg verder af

* De Tweede Kamer wordt op dit moment bijgepraat door RIVM-baas Jaap van Dissel

* 'Europese Commissie bereidt rechtszaak voor tegen AstraZeneca'

10:40 Toezichthouder in de VS legt fabriek Janssen-vaccins stil

De Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA heeft in Baltimore een fabriek stilgelegd waar grondstoffen worden gemaakt voor het Janssen-vaccin. De vloeren zijn vies, verf bladdert af en personeel loopt rond met medicijnafval in zakken die daar niet voor bedoeld zijn. Daardoor kunnen medicijnresten in contact komen met nieuw te produceren vaccins.

Volgens de FDA zijn er nog geen Janssen-vaccins uit deze fabriek gebruikt. Eind maart kwam de fabriek ook al negatief in het nieuws, omdat per ongeluk de ingrediënten van AstraZeneca en Janssen met elkaar werden vermengd.

Het is niet duidelijk hoe lang de Amerikaanse fabriek nog stilligt, maar experts vrezen dat het maanden kan duren. Er worden ook Janssen-vaccins geproduceerd in Leiden en in India. Vanwege het hoge aantal besmettingen in India beperkt de overheid daar de export van vaccins.

Lees hier meer.

10:30 Erasmus MC Rotterdam sluit helft operatiekamers vanwege toenemend aantal coronapatiënten

Het Erasmus MC schrapt donderdag per direct de helft van de operatiecapaciteit. Het Rotterdamse ziekenhuis maakt zo medewerkers vrij om in te zetten op de intensive care.

"Jammer dat het kabinet in het zicht van de haven de loods (het OMT en RIVM) van boord heeft gestuurd terwijl het nog volop stormt", twittert Jan Verhaar van het Erasmus MC woensdagavond laat over de versoepelingen die het kabinet een dag eerder heeft aangekondigd. Verhaar heeft net afscheid genomen als hoofd van de afdeling Orthopedie en Sportgeneeskunde.

10:00 'Europese Commissie bereidt rechtszaak voor tegen AstraZeneca'

De Europese Commissie bereidt een gerechtelijke procedure voor tegen farmaceut AstraZeneca omdat die de beloofde leveringen van vaccins niet nakomt. Dat meldt nieuwssite Politico, die zich baseert op vijf anonieme diplomaten van de Europese Unie.

De EU wil met de rechtszaak AstraZeneca verplichten om de vaccins volgens afspraak te leveren, zegt een van de bronnen. De Brits-Zweedse farmaceut stelt de verwachte leveringen al sinds begin dit jaar om de haverklap bij. In Nederland werden deze week volgens het RIVM 42.000 doses van het AstraZeneca-middel geleverd, zo'n 130.000 minder dan verwacht.

Op een bijeenkomst van EU-ambassadeurs zei een meerderheid van de landen dat ze de rechtszaak tegen AstraZeneca steunen, meldt Politico.