Koning bezoekt Rotterdam Ahoy in de aanloop naar Songfestival

Het ging om een verrassingsbezoek van de vorst. Hij kreeg in Rotterdam Ahoy een rondleiding over het festivalterrein en sprak met mensen die betrokken zijn bij de organisatie van de live muziekshows. "Geweldig dat we dit doen", zei de koning tijdens de rondleiding.



In de arena van Ahoy kreeg hij een toelichting op het decor voor het songfestival dat inmiddels klaar is. Hij sprak daar onder meer met geluids- en lichttechnici. Ook een aantal van de 600 vrijwilligers spraken koning Willem-Alexander.

Het podium van het Songfestival is dus inmiddels klaar. De organisatie legt nog de laatste hand aan het decor. De vloer van de grote hal is omgebouwd tot een soort 'green room', de ruimte waar de artiesten na hun optreden verblijven. In de hal van Ahoy mogen bij de negen voorstellingen 3.500 mensen aanwezig zijn. Het Songfestival is van 18 tot en met 22 mei.