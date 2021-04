Vertrekkend Excelsior-directeur De Haan: 'Goed gevoel bij hoe ik de club achterlaat'

"Ik heb een goed gevoel bij hoe ik de club achterlaat als ik straks vertrek," vertelt De Haan. "Toen ik begon in 2012 heeft de club een enorme stap vooruit weten te maken. Daar ben ik natuurlijk niet alleen verantwoordelijk voor. En ook de laatste jaren is er een hoop goed gegaan, alleen heeft het aan sportief succes ontbroken. Als ik de hele periode in ogenschouw neem, mag ik met meer dan trots terugkijken."

Het hoogtepunt in zijn periode bij Excelsior? "Het feit dat mensen ons als een stabiele eredivisieclub zagen. Het werd niet hardop gezegd, maar in de eerste jaren na onze promotie had ik bij uitwedstrijden het gevoel dat de tegenstanders dachten 'Excelsior? Mwoah, komt wel goed'. Dat veranderde na enkele seizoenen wel en dat is een groot compliment."



De promotie in 2014 was natuurlijk ook een piek in de jaren dat De Haan de directeur was bij Excelsior. Zeker de periode samen met Wouter Gudde, was een mooie. "Dat eerste seizoen was niet bepaald het beste jaar uit de clubhistorie, maar toen spraken we wel samen af dat we bij een promotie binnen een paar jaar er samen een sigaartje op zouden nemen. Dat is gelukt, met als bekroning de promotiewedstrijd in Waalwijk."

Groot contrast met het huidige Excelsior

Hoe mooi die eredivisiejaren ook waren, het verschil met het Excelsior van nu is pijnlijk groot. Met nog vier wedstrijden te gaan zijn de Kralingers al uitgeschakeld voor promotie en ook de komende jaren wordt terugkeren naar het hoogste niveau een moeilijk verhaal. "We hebben de zevende begroting van de Keuken Kampioen Divisie, dus we doen het niet goed genoeg. Maar promoveren is heel erg lastig met teams om ons heen die veel meer te besteden hebben. Toch kan het wel, dat hebben we in 2014 ook bewezen. We zaten toen in eenzelfde situatie. Ik geloof dat het kan, Excelsior komt weer terug. De eerste veranderingen in de organisatie zijn al in gang gezet en die gaan ook zonder mij door."

Over zijn opvolging kan De Haan nog niets zeggen. Hij draagt alle lopende zaken voor 1 juni over aan Daan Bovenberg, de huidige commercieel manager. "Ik hoop en verwacht dat mensen het vertrouwen in mij blijven behouden en dat Daan opnieuw van die steun kan profiteren. Het gaat uiteindelijk om Excelsior."

Één tip voor de toekomst? Het aanpassen van de directiestructuur. "Ik was algemeen en technisch directeur. Misschien logisch bij Excelsior, maar als je het mij vraagt zou ik adviseren om die taken toch te scheiden." In Friesland gaat dat in ieder geval zo zijn voor De Haan, die daar 'enkel' het technisch beleid onder zijn hoede heeft.