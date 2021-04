Kijken! De mooiste beelden van tulpenvelden in de regio

De tulpenvelden vind je onder meer in Zuid-Beijerland, Oude-Tonge, Melissant en Achthuizen. Fotogenieke beelden levert het in ieder geval op, maar de boeren waarschuwen liefhebbers ook om uit te kijken als ze foto's gaan maken. Zo mag je niet het veld oplopen, mogen de bloemen niet geplukt worden en moet uiteraard rekening worden gehouden met de geldende coronamaatregelen.

Bekijk hier de beelden:

Bloembollenteler Jasper Dogterom uit Oude-Tonge waarschuwde vorig jaar al: 'blijf thuis en haal de tulp in huis'. Hij zei dat destijds niet alleen vanwege de coronamaatregelen, maar ook om de kwekers te steunen. "Je helpt ze op de been te blijven in deze moeilijke tijd. En zo kun je toch van tulpen genieten, zonder naar velden te komen."

Tulpenvelden in Oude-Tonge | Foto: Rijnmond

Als je dan tóch een rustig moment hebt gevonden om de tulpen te kunnen bekijken, is het maken van een mooie foto natuurlijk wel leuk. Met inachtneming van de regels van de kwekers én de coronamaatregelen maak je met deze tips de mooiste plaatjes: