Brandbrief gemeentes over het openbaar vervoer in onze regio na corona

Veertien gemeentes in de regio Rijnmond trekken aan de bel, omdat ze zich grote zorgen maken over het openbaar vervoer in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Die staat onder druk van teruglopende inkomsten door de coronacrisis. Ze vragen het kabinet en de Tweede Kamer in een brandbrief voor extra geld voor dit jaar en 2022.

De brief is ondertekend door 23 gemeentes uit de metropoolregio, waaronder veertien uit de regio Rijnmond. Het gaat om Rotterdam, Schiedam, Barendrecht, Capelle en Krimpen aan den IJssel, Vlaardingen, Brielle, Albrandswaard, Hellevoetsluis, Nissewaard, Ridderkerk, Maassluis, Lansingerland en Westvoorne. Ze wijzen er met collega's in de regio Den Haag op dat de openbaar vervoersbedrijven in zwaar weer zitten door de coronacrisis. De reizigersaantallen zijn fors gedaald en dat betekent ook een flinke financiële aderlating.

"In het zwartste scenario lopen de tekorten van de vervoerders in de metropoolregio de komende tien jaar op tot 1,2 miljard euro", schrijven ze. Dat bezuinigingen niet meer te vermijden waren, was al eind vorige maand duidelijk. De RET besloot toen al vanaf september flink te snijden in buslijnen en het aantal tram- en metroritten. Ook werd de conducteur op de tram geschrapt.

Maar dat is niet genoeg, zeggen de gemeentes nu. "Als er op korte termijn geen aanvullende financiële steun voor 2021 en 2022 komt, dan zijn meer en ingrijpende maatregelen nodig. De dienstverlening aan de reizigers komen dan in gevaar", is de waarschuwing in de brandbrief. Volgens de gemeentes dreigen vooral kwetsbare bevolkingsgroepen die relatief meer leunen op openbaar vervoer de dupe te worden. Ook de klimaatdoelstellingen en de woningbouwopgave gaan niet samen met bezuinigingen op tram, bus en metro.

Hoeveel geld de gemeentes van het Rijk vragen, schrijven ze niet.