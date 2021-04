Zo ziet het indrukwekkende podium voor het Eurovisie Songfestival in Ahoy eruit

Donderdag gaf de organisatie voor het eerst een inkijkje. Meteen viel op dat het podium immens is en dat er niet is bezuinigd op de schermen en de lichtinstallatie.

Kijk hier naar het indrukwekkende podium van het Ahoy.

Erwin Rintjema staat aan het hoofd van de productie van dit spektakel. Hij straalt van oor tot oor als hij over deze klus vertelt. "Het songfestival is de Champions League in ons vak. Het is heel bijzonder door de grootte, het aantal deelnemers, het niveau en de innovaties op het podium."

Voor dit evenement is het grootste podium ooit in Ahoy opgebouwd. "Het is heel divers en er zitten allerlei verborgen trucjes in, waarmee we de optredens mooi maken", vertelt Rintjema. Zo hebben we een tv-scherm van 52 meter breed en 12 meter hoog. Daarbinnen zitten deuren die open kunnen draaien. Dat is nog nooit op zo'n schaal gedaan."

Dagelijks zijn er in Ahoy 150 tot 200 mensen aan het werk voor de opbouw van het festival. Sietse Bakker is de uitvoerend producent en ook hij geniet van de klus. "We hebben in Nederland veertig jaar gewacht op de organisatie en het nog eens een jaar moeten uitstellen. En dat in uitdagende omstandigheden. We maken continu aanpassingen. Straks gaan 180 miljoen mensen zien hoe het geworden is. Bijna niet te bevatten!"

De indrukwekkende lichtshow wordt getest | Foto: Dennis Kranenburg

Aan Marnix Kaart is het de eer om de show, samen met een groot team, te regisseren. "Ik doe al 25 jaar grote shows, maar dat komt niet in de buurt van dit."

Voor de show gaat hij met 21 camera's werken. En dat is een uitdaging. "Vooral omdat het zo'n breed podium is. Je kunt moeilijk camera's verschuilen, zeker als ze door de lucht vliegen. Dit probeer je allemaal buiten beeld te houden en dat is een puzzel!"