Tienduizenden stempotloden gaan een kunstwerk opleveren: dit is het ontwerp van Christine Saalfeld

In deze stad zijn er ruim 90 duizend inwoners die laaggeletterd zijn en daarom staat één potlood voor één Rotterdammer die moeite heeft met schrijven of lezen. De gemeente kwam met een ontwerpopdracht voor een kunstwerk en Saalfeld won met haar ontwerp over laaggeletterdheid. Ze bedacht een zogeheten Talascoop: een telescoop gemaakt van reusachtige pennen, op een sokkel bestaande uit 90.000 potloodjes.

Ze heeft wel een idee waarom zij misschien uitgekozen is. "Ik ben zelf een buitenlander, ik ben Duits. Voor mij was het leren van een andere taal ook een uitdaging. Vooral het schrijven. Mijn persoonlijke ervaring komt terug in mijn ontwerp", aldus Saalfeld.

Christine Saalfeld neemt de stempotloden in ontvangst | Foto: Rijnmond

Achter het ontwerpen van een telescoop zit een gedachte. "Een telescoop geeft je de mogelijkheid om verder te kijken. Dat geldt ook voor goed kunnen lezen en schrijven. Taal brengt je verder. Ik noem het daarom een talascoop.'

Haar Talascoop wordt naar verwachting in september onthuld. Waar het wordt tentoongesteld, is nog niet bekend. Het kunstwerk van 90.000 stempotloden is onderdeel van het Jaar van Taal 2021.