Plannen voor luxe appartementencomplex tussen bescheiden dijkwoningen, maar niet iedereen staat te springen: 'Straks kijken er 30 ramen op mij uit'

Oude folders met grenen meubels en spaarboekjes uit het gulden-tijdperk liggen nog op de vloer van de oude winkel. Het bijna negentig jaar oude pand heeft een lange historie. Er werd kleding verkocht, maar ook bedden, gordijnen en later ook grenen meubels. Maar die raakten uit de mode en 'Smit Meubels' heeft uiteindelijk de deuren gesloten. De eigenaresse bleef lange tijd boven de winkel wonen.

De showroom is na de sluiting gebruikt als opslag voor de kerk. Nu het hele pand leeg staat, traint de brandweer er. Op de vervallen gevel hangt een poster met een artist impression van de appartementen die op de plek van de meubelzaak moeten verrijzen. Vier bouwlagen met een landelijke uitstraling. Vanuit het toekomstige penthouse kan je de hele Alblasserwaard bekijken en is er zelfs zicht tot Rotterdam.

De voormalige meubelzaak | Foto: Rijnmond

Zo'n complex op een 'inweeflocatie' is uitzonderlijk in het dorp. Veel gemeenteraadsleden zien de bouwplannen met argusogen aan, zo bleek in de raadsvergadering. Ze vinden het gebouw te volumineus tussen de bescheiden dijkwoningen. "Kijkend naar de positie van directe buren is onze conclusie dat dit echt niet kan”, zei raadslid Bas de Groot. Hij stemde met de SGP tegen de plannen, maar een meerderheid ging mee met het voorstel. Er is een grote vraag naar woningen en het aanbod is beperkt in de gemeente Molenlanden.

Zorgen

De plannen leveren zorgen op bij buurvrouw Sandra Versteeg. Zij ziet in dat er wat moet gebeuren met het pand. De Nieuw-Lekkerlandse kijkt nu uit op een oude muur. Maar dertien appartementen die op zo'n twee meter afstand uitkijken op haar tuin, gaat haar te ver. "Het gebouw wordt een stuk hoger. Er komen Franse balkonnetjes, openslaande deuren en minstens dertig ramen. Al die mensen kunnen straks op mijn tuin kijken, naar mijn kinderen die spelen en willen zwemmen."

Ze woont in een huis dat in de jaren zestig door haar oma is gebouwd. Ze hoopt dat er in overleg nog aanpassingen aan het project gedaan kunnen worden. "Natuurlijk moet je accepteren dat er dingen veranderen. Je woont niet op een hutje op de hei. Maar ik kan mij niet voorstellen dat je rechteloos wordt als buurt, als je maar 200 centimeter afstand aanhoudt tussen de panden. Dat alles dan maar mag."

Maandag gaan de wethouder en de aannemer samen met de buurt om tafel. Sandra hoopt dat er naar haar geluisterd wordt en dat er aanpassingen komen zodat haar privacy gewaarborgd wordt.

De woning staat pal naast de oude meubelzaak | Foto: Rijnmond

Prachtig uitzicht op schepen

Hoewel er tegenstanders zijn, staan veel oudere bewoners juist te springen om een appartement in het dorp. Zo zijn meneer en mevrouw Buijs toe aan een gelijkvloerse woning. Een flinke opgave in Nieuw-Lekkerland, beseffen ze: "Die zijn er bijna niet." Maar hun dorp verlaten, dat willen de 70-plussers liever niet.

Toen het stel door hun zoon getipt werd over het bouwproject , twijfelden ze niet lang. "Met uitzicht op de rivier kunnen we naar de kinderen zwaaien! Dat is toch super." De oud-binnenvaartschipper heeft met zijn vrouw een optie genomen op een appartement met zicht op de Lek. Het echtpaar is niet alleen: 70 procent van de appartementen is al gereserveerd door Nieuw-Lekkerlanders of mensen uit de directe omgeving van het dorp.

Nieuw-Lekkerlander Kees Janse is de aannemer van het project. "Het is een prachtige locatie. Je kijkt naar de rivier en de mooie omgeving." Hij hoopt dat mensen langzaam gaan inzien dat als het gebouw er staat, het een hele verbetering is. "We weten dat Nederland goed vol is. Waar bouw je tegenwoordig nog wat? Ik hoop dat iedereen uiteindelijk meewerkt om tot iets moois te komen. Dit is een prachtige gelegenheid om hier appartementen neer te zetten."

Meneer en mevrouw Buijs | Foto: Rijnmond

Meer vraag naar gelijkvloers

Makelaar Gert-Jan Vat ziet een steeds grotere vraag naar gelijkvloerse woningen van de 'naoorlogse' generatie. "Het is van belang dat zulke initiatieven doorgang vinden." Niet alleen om hen aan huizen te helpen, maar ook om meer woningen vrij te maken voor gezinnen. "Mensen die hier geboren en getogen zijn, willen niet weg. De vraag naar woningen is er zeker."

Hij hoopt dat er meer bouwprojecten in de Alblasserwaard van de grond komen en dat de gemeente daar ook in meebeweegt. "Het is goed als er meer geluisterd wordt naar initiatiefnemers die zeggen: 'ik ga aan de slag met een ontwikkeling'. De besluitvorming zorgt nu vaak voor vertraging in plaats van een vlotte doorgang. Terwijl de vraag hoog is. Dat vind ik jammer."

De komende week maakt Rijnmond meerdere reportages over de woningmarkt in de regio. Met aandacht voor opvallende bouwprojecten, eigen initiatieven van Rijnmonders en jongeren op woningjacht.