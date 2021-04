Weer nader onderzoek moord op schoonvader in Dordrecht

De 64-jarige Bertus Bloos werd in november 2019 gedood in een woning aan het Pearl Buck-erf in Dordrecht. Zijn schoonzoon Johnny D. (40), die bij hem in het bedrijf werkte, heeft bekend. Door zijn advocaat was aangevoerd dat de verdachte mogelijk agressief was geworden door het gebruik van medicijnen tegen ADHD.

De rechtszaak is eerder uitgesteld voor onderzoek naar de effecten van bepaalde pillen. Gebleken is dat D. in korte tijd vier verschillende medicijnen heeft gebruikt, die alle de stof methylfenidaat bevatten. Volgens de bijsluiter kan daardoor agressie of vijandigheid ontstaan of verergeren. De rechter wil een deskundige daar nog eens naar laten kijken. Met name omdat een psycholoog en een psychiater hebben gezegd dat de verdachte niet eens ADHD heeft.

De conclusies van de deskundige kunnen gevolgen hebben voor de toerekeningsvatbaarheid van de verdachte en dus voor de eventuele straf. Justitie heeft acht jaar cel geëist.