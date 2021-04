In deze gemeente in de regio steeg de werkloosheid het meest

Het aantal personen met een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) in onze regio is het afgelopen jaar gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het UWV. De coronacrisis is voornamelijk de oorzaak.

Vooral in de dienstverlenende, technische en logistieke sector nam het aantal personen met een WW-uitkering toe. "Je moet denken aan mensen die fysiek en zwaar werk leveren", licht arbeidsmarktadviseur Willem Schrijver van het UWV toe. Volgens hem gaat het om mensen die bijvoorbeeld schoonmaker of glazenwasser zijn. "Daarnaast wordt er minder gebruik gemaakt van flexwerkers", merkt Schrijver op.

Cijfers

In Zuid-Holland ging het aantal personen met een WW-uitkering met bijna veertien procent omhoog en kwam het aantal werklozen op ongeveer 58 duizend. Het UWV verdeelt onze regio in drie arbeidsregio's: Rijnmond, Drechtsteden en Gorinchem.

In de eerste twee regio's steeg het aantal werklozen met veertien procent. In de arbeidsregio Gorinchem was de toename het hoogst met twintig procent. De gemeenten met procentueel de hoogste stijging in de regio zijn Brielle en Westvoorne (32,1%).

Kijk hieronder naar een overzicht van het aantal WW-uitkeringen en de procentuele stijging in de gemeenten ten opzichte van maart 2020:

Alblasserdam: 242 (18,0%)

Albrandswaard: 309 (18,8%)

Barendrecht: 663 (15,9%)

Brielle: 255 (32,1%)

Capelle aan den IJssel: 1177 (14,4%)

Dordrecht: 1906 (10,5%)

Goeree-Overflakkee: 546 (27,9%)

Gorinchem: 583 (14,8%)

Hardinxveld-Giessendam: 136 (7,1%)

Hellevoetsluis: 601 (10,5%)

Hendrik-Ido Ambacht: 354 (16,4%)

Hoeksche Waard: 1055 (22,7%)

Krimpen aan den IJssel: 358 (30,7%)

Lansingerland: 808 (18,0%)

Maassluis: 522 (17,0%)

Molenlanden: 393 (18,7%)

Nissewaard: 1526 (20,0%)

Papendrecht: 421 (15,7%)

Ridderkerk: 711 (11,8%)

Rotterdam: 13211 (12,2%)

Schiedam: 1645 (11,5%)

Sliedrecht: 296 (31,0%)

Vlaardingen: 1317 (7,7%)

Westvoorne: 177 (32,1%)

Zwijndrecht: 663 (19,2%)