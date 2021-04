Rekening bejaarde geplunderd in Amstelveen en Rotterdam

Een 85-jarige man uit Amsterdam-Zuid wordt opgelicht door een vrouw in PostNL-kleding. Ze weet de pinpas van de man te bemachtigen en daarmee wordt in Amstelveen en Rotterdam gepind. Van die handelingen zijn beelden.

Dinsdagmiddag 15 december 2020 wordt bij de man aangebeld. Een vrouw gekleed in een PostNL-outfit zegt een brief voor de man te hebben, maar hij moet wel met zijn bankpas een klein bedrag betalen.

Hij pint en de vrouw kijkt dan vermoedelijk pincode af. Vervolgens wisselt ze de pas van de man om met een andere pas. Kort daarna wordt in Amstelveen met de gestolen pas gepind door een vrouw. Onduidelijk is het of hetzelfde vrouw is die bij de man voor de deur stond.

In Bureau Rijnmond laten we wel beelden van deze lichtgetinte vrouw zien omdat zij wellicht in combinatie met de mannen die in Rotterdam pinnen door kijkers wordt herkend.

Die mannen nemen op diezelfde dinsdag 15 december aan de Rotterdamse Crooswijkseweg geld op van de rekening van de bejaarde man. Dat doen ze kort na elkaar om 19.08 uur en om 19.14 uur.

De eerste man die de bankrekening van het slachtoffer plundert heeft een normaal postuur. Hij draagt een gewatteerde jas, met een witte opdruk ter hoogte van zijn borst. De jas is vermoedelijk van het merk Moncler. Verder heeft hij witte sneakers en een blauwe Nike trainingsbroek aan. Op zijn hoofd draagt hij een zwarte pet en hij heeft een lichtblauw mondkapje voor.

De tweede man draagt een olijfgroen joggingpak van het merk Clan de Banlieue en daaronder witte sokken en slippers. Hij heeft een zwarte Nike-pet op met een witte opdruk en ook hij heeft een lichtblauw mondkapje voor.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.