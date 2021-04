Vader uit Hardinxveld berecht voor misbruik en mishandeling van acht slachtoffers

Justitie zal een 62-jarige man uit Hardinxveld-Giessendam vervolgen voor het misbruiken en mishandelen van acht van zijn (klein-)kinderen. De zaak wordt in juni inhoudelijk behandeld.

Eerder was al bekend dat zes dochters uit het gezin van zestien kinderen aangifte hebben gedaan van incest. Ook een kleindochter stapte naar de politie om te vertellen over aanranding. Twee zoons zouden zijn mishandeld door hun vader.

Tijdens een korte zitting donderdag in Dordrecht maakte justitie bekend dat een van de twee mishandelingen is verjaard. Daardoor blijven er acht zaken over.

Het seksueel misbruik zou zich uitstrekken over een periode van dertig jaar. Volgens de aangeefsters zijn zij vanaf zeer jonge leeftijd misbruikt.

De man uit Hardinxveld-Giessendam wordt onderzocht door een psycholoog en een psychiater, maar de resultaten zijn nog niet bekend. De zaak wordt op 4 juni inhoudelijk behandeld bij de rechtbank in Dordrecht.