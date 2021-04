Vrouwen dringen woning binnen en stelen geld bejaarden

Een babbeltruc in Rotterdam-Carnisse. De verdachten zijn twee vrouwen. En ook nu worden de bejaarde slachtoffers ernstig benadeeld.

De slachtoffers wonen in de Tapuitstraat en zijn 81 en 82 jaar oud. Op dinsdag 13 april rond 11.00 uur wordt bij hen aangebeld. Direct nadat de vrouw de deur heeft opengedaan duwen ze haar naar binnen.

Binnen praten de vrouwen continu en vertellen ze smoesjes. Op deze wijze proberen ze het echtpaar af te leiden. En dat lukt. Nadat de twee vrouwen zijn vertrokken blijkt het echtpaar geld kwijt te zijn.

Het echtpaar dat volledig overstuur is, belt direct de politie. Er wordt een onderzoek ingesteld en er worden sporen veiliggesteld. Maar het duo is nog niet aangehouden.

De verdachten zijn een slanke en wat forsere vrouw. De wat gezette vrouw is tussen de 30 en 40 jaar oud. Ze draagt haar donkere haar in een knotje en ze heeft een zwarte jas met strepen en een zwarte broek aan. De andere vrouw is tussen de 20 en 25 jaar oud. Haar zwarte haar draagt ze los. Ze heeft een zwarte jas aan.

De politie is op zoek naar camerabeelden uit Carnisse rondom het tijdstip dat de twee vrouwen toeslaan. Verder geeft de politie een aantal tips om te voorkomen dat u dit overkomt.

Ten eerste is het raadzaam om een kierstandhouder op de deur te bevestigen, zodat de deur niet volledig open kan. Is die er niet en moet er iets in de woning worden gepakt, doe dan eerst de deur dicht.

Als er geen afspraken over zijn gemaakt, reken dan nooit iets af aan de deur. Doet u dat wel pak dan de pinautomaat, zodat de andere partij de pincode niet kan afkijken.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.