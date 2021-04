Tien woningen ontruimd in Dordts appartementencomplex

De brand in het appartementencomplex aan het Eisingahof in Dordrecht | Foto: ZHZ Actueel - Barry Kroonen

Bij een brand in een appartementencomplex aan de Eisingahof in Dordrecht zijn bewoners van tien woningen uit hun huis gehaald. Het vuur ontstond op de derde verdieping van het gebouw. Het sein 'brand meester' is inmiddels gegeven.

De brand ontstond rond 16:00 uur in de keuken en werd opgeschaald naar een 'grote brand'. Er kwam veel rook vrij. Niemand raakte bij de brand gewond. Een vrouw, de bewoonster van het huis waar de brand ontstond, werd wel even gecontroleerd door het ambulancepersoneel. De vrouw hoefde niet mee naar het ziekenhuis, maar ze kan alleen niet meer terug naar haar woning.

Bij de brand is koolmonoxide vrij gekomen, meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De brandweer controleert de nabijgelegen woningen. In de huizen is er vooral rook- en waterschade. Vijftig bewoners worden opgevangen in een schoolgebouw tegenover het complex.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.