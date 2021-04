Rink maakt zich zorgen over mogelijke oeververbinding in De Esch: 'Doodzonde als het verdwijnt!'

De meerderheid van de gemeenteraad is voor een tunnel, maar hier moeten wel gebouwen of een stuk van het natuurgebied voor wijken. "Van mij mogen ze die plannen in de prullenbak gooien. We wonen hier in een hele mooie wijk naast een natuurgebied. Als er een tunnel komt, dan moeten er gebouwen afgebroken worden. Zowel hier als aan de overkant."

Kijk hieronder naar de reportage vanaf het balkon van Rink Groenveld. De tekst gaat verder onder de video:

Als de tunnel er komt, dan kan het zomaar zijn dat zijn woning moet worden gesloopt. "Ik woon hier al dertig jaar en wil niet weg. Wat ik hier heb, dat krijg ik nergens. Soms laat een herder hier zijn schapen grazen en er zitten vosjes! Dat is echt uniek in zo'n drukke stad", vertelt Groenveld.

De meningen zijn nog verdeeld of er door de toekomstige tunnel alleen openbaar vervoer en fietsers mogen of ook auto’s. Dat bleek tijdens een vergadering over de mogelijke varianten van de oeververbinding. "Ik heb hier allemaal trams op loopafstand, dus wat mij betreft is het hier al goed bereikbaar. Dus ik ben er radicaal tegen."

Feyenoord City

Toch snapt Groenveld wel dat de gemeente graag een oeververbinding wil vanwege de plannen die er zijn met Feyenoord City. "Als er dan toch een tunnel moet komen, dan ben ik voor een gegraven in plaats van een afgezonken tunnel. Dan komt hij ook niet hier naast het natuurgebied uit, maar een kilometer verderop. Ook moet het dan alleen voor het openbaar vervoer zijn, want we hebben de Maastunnel ook al voor auto's."

Vanaf het balkon van Groenveld op de twaalfde verdieping kijk je zo uit over de polder en de Maas. "Ze komen uit de hele stad hier naartoe om te genieten van de natuur. Er zijn prachtige bomen en dieren hier in Polder De Esch. Het is echt een uniek stukje Rotterdam. Als dat zou verdwijnen, dan zou dat dood en doodzonde zijn."