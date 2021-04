Hoofd chirurgie Erasmus MC: ‘Er worden niertransplantaties en kankeroperaties afgezegd’

“Veertien OK’s dicht is veel, maar helaas is het nodig,” zegt Hendriks. “De operaties waren al deels afgeschaald en nu loopt het aantal corona patiënten op. Dan heb je dus meer personeel nodig voor de ic.”

Het hoofd van de afdeling chirurgie legt op Radio Rijnmond uit wat dit voor de reguliere zorg in het Rotterdamse ziekenhuis betekent. “We moeten deze dagen operaties afzeggen. We doen alleen nog spoed en semi-spoed. Dus we helpen alleen mensen die direct risico hebben op blijvende schade.”

Niertransplantaties en kankeroperaties noemt Hendriks dus als voorbeelden van uitgestelde ingrepen. “Het is heel vervelend om dit te moeten melden. Het is te hopen dat we snel een nieuwe datum vinden. Dit hangt af van hoe de coronacijfers zich ontwikkelen.”

Dat blijft een onzekere factor. “We leven hier met de dag en kijken dagelijks welke behandelingen er mogelijk zijn.” Het ziekenhuis houdt in de gaten of patiënten met een uitgestelde operatie niet verslechteren. “Als dit het geval is, moet er toch snel geopereerd worden. Deze situatie moet geen maand aanhouden, dat is echt schadelijk.”