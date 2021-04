Hockeyclub Rotterdam voor het eerst in vier jaar naar de play-offs

Rotterdam beleefde een eenvoudige avond in Tilburg. Halverwege het duel leidde de landskampioen van 2013 met 2-0 door twee treffers van Thijs van Dam. In het derde kwart scoorden Jeroen Hertzberger en de Argentijnse spits Joaquin Menini. Tilburg maakte een strafcorner en nadat de verlichting tijdelijk uitviel kwam de eindstand van 1-6 op het scorebord. Tristan Algera en Justen Blok namen de laatste goals voor hun rekening.



Zondag speelt Rotterdam thuis tegen HGC het eennalaatste duel van de reguliere competitie. Vermoedelijk eindigt Rotterdam als derde en zal het in de play-offs uitkomen tegen Kampong, de nummer twee van de hoofdklasse. Woensdagmiddag 5 mei speelt Rotterdam eerst thuis en op zaterdag 8 mei (en indien nodig) op zondag 9 mei wordt er gespeeld in Utrecht.