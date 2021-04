VIDEO: Auto richt ravage aan na rammen van tankstation

Bij het ongeluk is de automobilist zwaargewond geraakt. Die is door de brandweer uit het voertuig bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht.

De ravage die de automobilist bij het tankstation op de A29 in Mijnsheerenland heeft gemaakt is duidelijk te zien | Foto: Media TV - Killian Lindenburg

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. De automobilist zou volgens getuigen met hoge snelheid hebben gereden. Er wordt zelfs gesproken over een snelheid van meer dan 150 kilometer per uur.

De politie doet op dit moment onderzoek naar het ongeluk. Daarom is de afrit naar het tankstation afgesloten.