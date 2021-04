Dames Binnenland naar finale eredivisie

Dinsdagavond was Binnenland ook al te sterk voor de vrouwen uit Gelderland: 79-68. Zodoende is de best-of-three serie met 2-0 gewonnen. In de kwartfinale had Binnenland ook slechts twee wedstrijden nodig om af te rekenen met Cangeroes Utrecht.



De tegenstander in de finale is nog niet bekend. Dozy Den Helder en Sportiff Grasshoppers spelen zaterdag een derde wedstrijd in hun play-off serie. Binnenland werd voor de laatste keer landskampioen in 2014.