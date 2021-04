Het weer van vandaag: een prachtige zonnige dag

Vandaag begint de dag met plaatselijk met (dichte) mistbanken. Verder is het een prachtige zonnige dag met landinwaarts vorming van een paar stapelwolkjes. Het wordt vanmiddag 10 graden aan zee en 12 graden in Gorinchem. De zwakke tot matige wind komt uit het noorden.

Vanavond en vannacht is het tamelijk helder en koelt het af naar 2 graden met kans op vorst aan de grond. Er staat maar weinig wind.

Morgen zijn er perioden met zon afgewisseld door wolkenvelden en blijft het droog. Het wordt 11 of 12 graden. De noordoostenwind neemt toe tot matig en aan zee tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5.

Vooruitzichten

De dagen daarna laat de zon zich geregeld zien, maar passeren ook enkele wolkenvelden of er ontstaan een paar stapelwolken. De temperatuur blijft veel te laag. Gewoonlijk wordt het in de laatste 10 dagen van april een graad of 16. De middagtemperatuur komt nu uit op 10 graden. Vanaf Koningsdag kan het 12 graden worden. De nachten verlopen koud met een grote kans op vorst aan de grond.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 21 en 30 april bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 16,2 graden en de minimumtemperatuur 6,3 graden. Er valt gemiddeld 16,0 mm neerslag.