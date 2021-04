Rotterdam geeft ongebruikte kinderfietsen een tweede leven bij kind dat er geen geld voor heeft

Met de actie spelen de gemeente en ANWB in op het gegeven dat in veel schuurtjes ongebruikte kinderfietsen staan. Terwijl in sommige huishoudens kinderen juist zonder zitten, bijvoorbeeld omdat er geen geld is voor een fiets. Fietsen is gezond, maar het is ook belangrijk dat kinderen veilig zijn in het verkeer. "Om echt goed te leren fietsen moeten ze meters maken", schrijft de ANWB die het Kinderfietsenplan bedacht.

De organisatie roept op om ongebruikte fietsen die nog in 'redelijke tot goede staat' zijn en geschikt voor kinderen van 8 tot 18 jaar te doneren. "Oftewel, fietsen met 24, 26 of 28 inch wielmaat", aldus de ANWB die zegt te kiezen voor de leeftijdscategorie 8 jaar en hoger, omdat kinderen op die leeftijd vaker zelfstandig het verkeer in gaan.

In Rotterdam kunnen de kinderfietsen bij tien inleverpunten worden afgegeven. Mensen geen fietsinzamelpunt in de buurt hebben, kunnen de ongebruikte kinderfiets aanmelden bij de ANWB. Die laat ze ophalen door vrijwillgiers.

Bij de inleverpunten worden de fietsen gecheckt en krijgen ze een opknapbeurt. Volgens de gemeente Rotterdam gaan ze daarna naar een fietswerkplaats. "Denk aan De Fietsenbank bij Het Gemaal in de Afrikaanderwijk, Stichting Pluspunt en de Hoekmaat in Charlois. Hier kunnen kinderen die nog geen fiets hebben én zich hebben aangemeld bij de Fietsenbank, een fiets komen ophalen."

Hoeveel fietsen de gemeente Rotterdam zoekt, is niet bekend. De gemeente Den Haag neemt ook deel aan het project en zegt zeker 1000 kinderfietsen te zoeken.