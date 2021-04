Drie mensen zien hoe auto zich langs A29 in tankshop boort: 'Het is een hele shock'

Het gaat om een klant en twee medewerkers van de SPAR Express die bij het tankstation ter hoogte van Mijnsheerenland staat. Ze waren er donderdag rond 20:40 uur getuige van dat een auto zich met hoge snelheid in de winkelpui boorde. De drie konden op tijd en ongeschonden wegkomen, vertelt woordvoerder Edwin Jansen van SPAR Nederland. "Maar het is uiteraard een hele shock voor die mensen." Ze krijgen psychische ondersteuning om de 'klap' te verwerken.

Op beelden is te zien dat de auto door de frontale klap aan de voorkant volledig in elkaar zit. Ook van de voorruit is niets meer heel. De brandweer moest het voertuig eerst uit de winkel slepen vóór medische hulp aan de bestuurder kon worden verleend. Het gaat om een 35-jarige man. Zijn woonplaats is nog onbekend. Hij was buiten kennis en is met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam vervoerd. "Het zag er niet goed uit", hoorde Jansen van zijn SPAR-collega's.

Wat er misging wordt nog onderzocht door de verkeersongevallendienst van de politie. "Getuigen hebben verklaard dat de auto van de linkerrijbaan met hoge snelheid de afrit naar het tankstation opschoot." Van de man is bloed afgenomen om te kijken of hij mogelijk onder invloed van alcohol of drugs was.

De ravage in de winkel is groot. Vrijdagochtend nemen experts en medewerkers voor SPAR de schade op. Jansen: "We kijken hoe het zit met instortingsgevaar en als de fundering nog in orde is hoe de winkel zo snel mogelijk weer open kan."