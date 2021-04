Liveblog corona: 'Volgende week code zwart', zegt Gommers en Rotterdammers produceren 1100 vrachtwagens vol restafval meer in coronatijd

* Meerderheid Tweede Kamer steunt versoepelingen

* Rotterdammers produceren 1100 vrachtwagens vol restafval meer in coronatijd

11:15 Nederland krijgt extra Europees geld om coronacrisis te bestrijden

Nederland krijgt ruim 220 miljoen euro van de Europese Unie om kwetsbare werkzoekenden en mensen die al werken te ondersteunen tijdens en na de coronacrisis. Het geld is onderdeel van een omvangrijk herstelpakket van de EU. Vanaf maandag kunnen arbeidsregio's subsidies aanvragen voor projecten om mensen op te leiden, bij- en om te scholen en naar werk te begeleiden. Het geld kan ook worden gebruikt om leerlingen in het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs aan een baan te helpen. Volgens het kabinet is het geld een aanvulling op het bestaande steun- en herstelpakket.

10:20 Diederik Gommers: 'volgende week mogelijk code zwart'

"We zijn bang dat we volgende week misschien in 'code zwart' terecht komen als het aantal besmettingen niet snel gaat dalen." Dit zegt intensivist Diederik Gommers in podcast Virusfeiten. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care maakt zich zorgen om de toename van het aantal covid-patiënten op IC's en andere afdelingen in het ziekenhuis.

"Vanmorgen hadden we een landelijk overleg, waar collega's echt aangeven op code zwart af te stevenen", zegt Gommers in de podcastaflevering, die gisteren werd opgenomen. Bij code zwart beslist een triagecommissie volgens een protocol wie er nog geholpen kan worden en wie niet.

Landelijk worden al veel operaties uitgesteld, zegt Gommers. Ook het Erasmus MC, waar hij hoofd van de Intensive Care is, sluit de helft van de operatiekamers vanwege een toenemend aantal corona-patiënten. "Na de eerste golf wilden we dat dit niet meer zou gebeuren. Maar zo dicht bij code zwart als nu zijn we nog niet geweest."

09:45 De Jonge: 7,50 betalen voor toegangstest alleen bij evenementen

De eigen bijdrage van 7,50 euro voor een toegangstest zal alleen gelden bij grote evenementen. Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid zei dat in antwoord op kritiek vanuit de Tweede Kamer tijdens het debat over de corona-aanpak.

Nu betaalt de overheid de toegangstests bij de experimentele evenementen, maar vanaf 1 juli zullen mensen een deel zelf moeten betalen. Forum voor Democratie en ook BBB vrezen dat mensen op kosten worden gejaagd. "Er zijn gezinnen die echt gespaard hebben voor één festival en dan moeten ze vier keer 7,50 euro boven op hun entreeticket betalen", aldus BBB-partijleider Van der Plas.

De Jonge benadrukte dat die eigen bijdrage alleen gevraagd wordt bij grote evenementen. "Zo'n test hoef je echt niet te doen als je gewoon uit eten gaat of op het terras gaat zitten." Het wordt ook pas ingevoerd als de meeste coronabeperkingen zijn ingetrokken, maar waarschijnlijk nog wel nodig zijn bij grote evenementen. Voor grote festivals "moeten mensen toch al een kaartje kopen", aldus De Jonge.

09:30 Rotterdammers produceren 1100 vrachtwagens vol restafval meer in coronatijd

Na jaren van daling in het aantal kilo’s restafval, hebben Rotterdammers in coronajaar 2020 juist meer afval geproduceerd. Per persoon gaat het om een toename van twintig kilo afval dat is verbrand, wat neerkomt op ruim twee miljoen volle vuilniszakken extra. Ook het aantal meldingen van vuilnis op straat steeg heel fors. Vorig jaar kreeg de gemeente hierover bijna 93 duizend klachten binnen: een stijging van 25 procent.

09:00 Tweede Kamer steunt versoepelingen

De Tweede Kamer heeft gisteren gedebatteerd over het coronabeleid met demissionair premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het debat ging onder meer over de aangekondigde versoepelingen per 28 april. Een meerderheid van de Kamer heeft het demissionaire kabinet groen licht gegeven voor die versoepelingen, hoewel sommige partijen er nog wel vraagtekens bij zetten. Zo vindt de PvdA het beleid te ver gaan, terwijl bijvoorbeeld de PVV van mening is dat er nog wel meer kan worden versoepeld.