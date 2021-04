Beleef de lente in je eigen tuin in Chris Natuurlijk van 24 april

Hoe ontwerp je de perfecte tuin en beleef je met een nestkast met camera de lente in je eigen tuin? Dat hoor je zaterdag 24 april vanaf 08:00 uur in Chris Natuurlijk.

Met een online cursus helpt Trompenburg Tuinen en Arboretum in Rotterdam iedereen aan een perfecte tuin. Tuinvrouw Winnefred van Dijk deelt haar kennis en vertelt in Chris Natuurlijk over de workshop Tuinontwerp.

Beleef de lente in je eigen tuin

De tuin van Justine Bots in Rotterdam-Zuid zit vol leven. Naast haar werk als logopediste heeft ze een onlinewinkel voor de levendige tuin met artikelen als vogelbaden, paddenhuisjes en insectenhotels. Razend populair zijn de nestenkasten met camera om te gluren in de nesten van je eigen tuinvogels.

Nieuwe literaire uitgeverij in Rotterdam

Rotterdam is een nieuwe uitgeverij rijker, De Meent. Thijs Boon en Michiel Houdijk zijn de initiatiefnemers van deze uitgeverij met een missie. In het Industriegebouw aan de Goudsesingel, op een steenworp afstand van winkelstraat de Meent, ontvouwen zij hun plannen.

De vrouwen van Léon

We krijgen er allemaal mee te maken, toch weten de meeste mensen maar weinig van de wereld van de uitvaart. De nieuwe roman van het Rotterdamse schrijversechtpaar René Wendel en Marja van Kleef geeft een inkijkje in die wereld. In Chris Natuurlijk vertelt het echtpaar over De vrouwen van Léon dat verschijnt onder het schrijverspseudoniem Maria van Wendel.

Zaterdag 24 april van 08:00 tot 09:00 in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.