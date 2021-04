Dick Advocaat over belang van Feyenoord - Vitesse en het spelen met publiek: 'Voor spelers geweldig'

Feyenoord speelt zondag tegen Vitesse misschien wel de wedstrijd van het jaar. Inzet is de vierde plaats in de eredivisie en dus directe plaatsing voor Europees voetbal. "Deze wedstrijd kan bepalend zijn, maar je moet in alle vijf resterende duels een resultaat halen", zegt trainer Dick Advocaat. "Het wordt wel een moeilijk verhaal als wij zondag verliezen."

Als Vitesse zondag wint in de Kuip is het gat vijf punten, maar bij een Rotterdamse winst wipt Feyenoord over de Arnhemmers heen. De steun van het publiek kan wellicht doorslaggevend zijn. Voor het eerst in maanden zijn er weer fans welkom, 6500 in totaal. "Ik vind het aantal heel erg jammer, 6500 in zo'n groot stadion, maar voor de spelers is het geweldig dat er weer geluid in het stadion is. Er moet beweging zijn, met het publiek."

Advocaat mist tegen Vitesse alleen Bart Nieuwkoop, verder beschikt hij over een fitte selectie. Luis Sinisterra lijkt in de basis te gaan beginnen bij Feyenoord. De Colombiaan viel tegen FC Utrecht al in, maar was vanwege corona ver teruggeworpen in de afgelopen weken.

Einde nadert

Het einde van het seizoen nadert voor Feyenoord, zeker als de Rotterdammers erin slagen om de play-offs te ontlopen. "Die spelen wij liever niet", zegt Advocaat nuchter. "De sfeer in de groep is positief, dat merk ik aan de manier van trainen. Iedereen kijkt uit naar het einde, zo'n vier weken voor het einde, want het is een lang en moeilijk seizoen geweest."

Feyenoord - Vitesse begint zondag om 16:45 uur. Dat duel is live te volgen op Radio Rijnmond. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel doen verslag van het duel in de Kuip.

