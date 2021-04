Peter Houtman te gast in FC Rijnmond

Peter Houtman is vrijdag te gast in FC Rijnmond. De oud-speler van Feyenoord, Sparta en Excelsior zit samen met Dennis van Eersel en Geert den Ouden aan tafel bij presentator Bart Nolles. Houtman is al jaren stadionspeaker bij Feyenoord en dit weekend kan hij eindelijk weer de supporters toespreken in de Kuip.

Bij Feyenoord-Vitesse en Sparta-VVV is er dit weekend publiek welkom. Zondagmiddag mogen er bij Feyenoord 6500 toeschouwers naar binnen en zaterdagavond op het Kasteel 2000. Uiteraard zal dat een gespreksthema zijn met Houtman, die al het hele jaar in een leeg stadion als speaker fungeert. Ook komen Feyenoord-trainer Dick Advocaat en Sparta-coach Henk Fraser aan het woord over het laatste nieuws bij de twee Rotterdamse eredivisionisten.

Ook zal het gaan over het vertrek van Excelsior-directeur Ferry de Haan, die aan de slag gaat als technisch manager bij Heerenveen.

In FC Rijnmond is er een portret te zien van Vitesse-icoon Theo Janssen als voorbereiding op de subtopper Feyenoord-Vitesse. Beide clubs strijden om plek vier om rechtstreeks Europees voetbal. Janssen onthult dat hij vroeger 'fan' van Feyenoord was. FC Rijnmond begint vrijdag rond 17:20 uur en wordt daarna ieder uur herhaald. Ook is de show natuurlijk terug te vinden op deze website en ons YouTube kanaal.