Met rollator, scootmobiel, grijper en vuilniszak de waterkant van de Bergse Plassen schoonhouden

Het rollend materieel staat al vroeg warm te draaien als onze verslaggever aankomt. De banden roken en de versnellingen staan in de goede stand. Vier ouderen, twee met rollator en twee met scootmobiel, zijn klaar voor de schoonmaakactie. Die is bedacht door Hans van Weel van de Stichting Bergse Plassen. Volgens hem ligt er in Rotterdam momenteel veel zwerfafval, omdat iedereen buiten is. Eerder bedacht hij de schoonmaakactie Walk&Clean en nu komt hij met deze variant voor de 'vrijwilliger op wielen'. "De ouderen komen ook meer naar buiten, allemaal gevaccineerd dus die kunnen leuke dingen doen, zegt hij.

De deelnemers krijgen allemaal een zogeheten grijper en een vuilniszak. Je zou het niet zeggen, maar hun hulpmiddel is eigenlijk een uitkomst, er kan veel mee. "Het zijn eigenlijk kleine vuilniswagentjes", aldus Van Weel. Hij heeft zijn moeder ook zover gekregen om een handje te helpen. "De rommel die overal ligt... Iemand moet het doen", stelt ze kordaat. Eerst volgt een kleine spoedcursus flesjes, zakjes en dopjes grijpen. Alsof het er speciaal neergelegd is, liggen er bierblikjes, een krat pils, lege waterflesjes en een pakje sigaretten. "Er is hier kennelijk een feestje geweest."

Hans Schmidt, "van Schmidt Zeevis", is met zijn scootmobiel gekomen. "Op naar Rotterdam als de schoonste stad van Nederland." Hij neemt zijn taak bloedserieus. Hij vindt dat er aan de waterkant veel ligt en zou het liefst met een vast groepje zo'n twee keer per week de oevers van de Bergse Plassen onder handen nemen. Schmidt is bang dat het met het zwerfvuil van kwaad tot erger wordt. "Ik vrees als het mooie weer komt, dan krijg je een explosie van mensen en ze laten het allemaal vallen. Dan moeten wij overwerken."

Tekst loopt door onder video

De deelnemers blijken weinig moeite te hebben met het tegelijkertijd oppikken van afval en het stabiliseren van de rollator. Het is een beetje balanceren, erkent Bob Langedam. "Maar als het nodig is, heb ik een noodstop." Hij vindt dat er maar snel statiegeld op blikjes moet komen. "Dan kunnen we een hele hoop geld verdienen voor het opruimen van het vuil." Hij vindt het leuk om te doen, vooral ook omdat ie lekker buiten is.

Tekst loopt door onder foto

Met rollator, scootmobiel, grijper en vuilniszak de waterkant van de Bergse Plassen schoonhouden | Foto: Rijnmond

Ook Hans Schmidt draait zijn hand er niet voor om. Hij heeft zijn hele leven al kunnen oefenen, zegt hij. "Ik heb het vroeger bij de zaak ook wel gedaan. Hadden we iedere week een man die zorgde dat het voor een achter bij de entree schoon was. En wij hebben al de allerbeste burgemeester van Nederland. Laten we beginnen met de scholen om die op te leiden om netjes alles achter te laten."

Na afloop krijgt Schmidt een certificaat en dan kan hij zelfstandig doorwerken, aldus Van Weel. Inmiddels doen zo'n twintig ouderen mee aan Roll&Clean. Hans Schmidt heeft al een idee om nog meer mensen te stimuleren om te helpen bij het opruimen, "Geef ze voor een volle vuilniszak iets als dank." Hij krijgt na afloop een kopje koffie.