Tebbie Ries met z'n Songfestival: Jeangu Macrooy nog steeds stil van enorme muurschildering

Het t-shirt met de tekst 'Pleurt op met je songfestival' kan dan eigenlijk niet, dus gaat Richard langs bij citydresser Madje Vollaers van studio VollaersZwart. Hun werk kan je haast niet ontgaan zijn. Alle kleurrijke vlaggen, muren en posters in de stad, met teksten uit allemaal songfestivalliedjes, hebben zij bedacht. Ze kleden de stad aan in aanloop naar het songfestival. Kledingontwerpers hebben ook kostuums gemaakt in songfestivalstijl.

Richard Groenendijk in passend Songfestival-outfit | Foto: Rijnmond

Natuurlijk mag Jeangu Macrooy, de artiest die Nederland vertegenwoordigt in Ahoy, niet ontbreken in de eerste aflevering. Richard zoekt hem op tijdens de onthulling van de enorme muurschildering van de artiest tegenover Ahoy, gemaakt door de Rotterdamse kunstenaar Tymon de Laat.

Kado's

Macrooy is er stil van. "Het is overweldigend. Ik ben er nog steeds sprakeloos van. Het is zo groot. Zo'n mooi aandenken aan het avontuur." De voorbereidingen gaan goed bij de zanger. "Het wordt elke dag spannender, ik heb soms vlinders in mijn buik. Het is natuurlijk leuk om nog een keer te winnen, maar we vieren ook dat het dit jaar in Nederland is. Het is ons feestje dit jaar."

In lijn met het thema, Open Up, hoopt Jeangu dat dit het begin is van een tijd dat er weer steeds meer mag. De muurschildering (en de kleurrijke songfestivalsjaal die Richard hem geeft) zijn niet de enige kado's die Jeangu Macrooy krijgt. Muzikanten Megan Davis en Eric Guinée van Open Studio IJsselmonde hebben speciaal een welkomstlied geschreven.

Rotterdam Zingt

Anne Bloemendaal van Rotterdam Zingt is ook bezig met een groot project. Ze heeft 25 Rotterdamse professionele fotografen gevraagd om 50 foto's van zingende Rotterdammers te maken. Zo portretteert Frans Hanswijk vanuit Theater Walhalla de zingende Louis Windzak, met buiten op de achtergrond de Wilhelmindakade in de schemering. "

Louis Windzak voor project Rotterdam Zingt | Foto: Frans Hanswijk

Fotografe Sanne Donders maakte een hele andere foto voor het project. Een zingende Mehmet in zijn huiskamer tijdens het stofzuigen. Ze had dat gezien op de TikTok van zijn dochter. "Als dat nummer op staat en het hele gezin is samen en hij heetf die stofzuiger vast, ontstaat er een soort show die je alleen maar hoeft vast te leggen."

Mehmet Gulenaz voor project Rotterdam Zingt | Foto: Sanne Donders

