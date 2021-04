Theater hield Patrick op het rechte pad; nu helpt hij jongeren ook de juiste keuzes te maken

Patrick kwam op zijn zeventiende voor het eerst in aanraking met theater, toen hij een voorstelling van Wijktheater Rotterdam bezocht. Dit opende zijn ogen. "Ik kon mezelf identificeren met de mensen op het podium. Ze waren hetzelfde als ik en ze vertelden verhalen die ik ken uit mijn wereld.” Op dat moment besefte hij dat hij meer kon en werd verliefd op theater. Sterker nog: hij werd niet veel later gevraagd om mee te doen aan een voorstelling als amateur en is sindsdien niet meer gestopt.

Twaalf jaar later woont Patrick in Charlois en werkt hij als professioneel acteur. En toeval of niet: hij werkt bij hetzelfde theater met dezelfde regisseur als toen hij verliefd werd op het theatervak. “Het voelt als een heel raar privilege. De cirkel is rond.”

Acteur Patrick Ribeiro | Foto: Rijnmond

Online

Een theatervoorstelling in coronatijd kan niet in volle zalen, maar dat zorgt juist voor creativiteit. Patrick werkt namelijk mee aan de interactieve en online voorstelling ‘Niet Tuchten’, over de bewustwording van het maken van keuzes en de gevolgen die keuzes kunnen hebben. Inspiratiebron: jongeren die vastzitten in jeugdgevangenis De Hartelborgt in Spijkenisse.

“Ik, de regisseur en een filmmaker hebben een maand lang daar rondgelopen en gesprekken gevoerd met jongeren. Hun verhalen zie je terug in de voorstelling.” In het stuk worden verhalen verteld over de worstelingen van kinderen met gescheiden ouders of de krankzinnigheid die opsluiting kan opleveren. Via een smartphone of laptop krijgen jongeren de voorstelling te zien en daarbij komen ze zelf ook voor keuzes te staan.

Patrick kijkt uit het raam van zijn cel | Foto: Rijnmond

De straat op, of bij een vriend aankloppen?

Chips en frisdrank liggen op tafel in College 53 in Pendrecht. Het is een plek waar jongeren onder meer huiswerkbegeleiding krijgen en workshops volgen. Niki (15) en Jediël (16) zitten klaar voor de online voorstelling. Deze begint met een fragment uit een WhatsApp-gesprek. Als een inkomend gesprek verschijnt, drukt Niki op ‘opnemen’. De stem van Patrick is te horen. Het verhaal is begonnen.

In vlogvorm vertelt Patrick verschillende verhalen. Er worden fragmenten van bekende YouTube-video's afgespeeld. En dan staan ze voor de eerste keuze: wat doe je als je problemen hebt met je ouders? Klop je dan bij een vriend aan om daar te slapen, of ga je de straat op? “Welke doen we?", zegt Niki die via het toetsenbord de keuze moet maken. Gezamenlijk komen ze uit op de eerste optie: bij een vriend slapen.

Jongeren kijken naar Niet Tuchten | Foto: Rijnmond

Dat keuzes maken niet altijd makkelijk is, beseffen Jediël en Niki maar al te goed. Want de voorstelling borduurt voort op de keuzes die ze eerder hebben genomen. “Je kan zien hoe slecht het gaat als je foute keuzes maakt”, zegt Jediël. Niki vult aan: “Je moet niet op straat gaan rondhangen met mensen die de verkeerde keuzes maken. Je moet opletten met wie je omgaat.” Beiden zijn het er na twintig minuten voorstelling over eens: dit was leerzaam

De keuze die je maakt moet je afwegen tegen je doelen Patrick

Het hebben van keuzes is een belangrijk thema in het verhaal. Patrick hoopt dat de voorstelling jongeren een breder perspectief geeft dan de situatie waarin ze nu verkeren. “De keuze die je maakt moet je afwegen tegen je doelen. Je moet keuzes maken als je bijvoorbeeld advocaat wilt worden. Een advocaat kun je bijvoorbeeld niet zijn als je een strafblad hebt." Patrick wil geen waardeoordeel geven over of een keuze goed of slecht is. "Mijn doel is dat jongeren door dit verhaal een weloverwogen keuze maken, zodat ze hun dromen kunnen najagen."