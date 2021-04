Kort geding om tickets voor Songfestival

Songfestivalfan Raymon Janse stapt naar de rechter om een plekje af te dwingen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De kaarten, die hij vorig jaar voor zo'n 800 euro had gekocht, zijn ongeldig verklaard. En dat pikt de Rotterdammer niet.

Vanwege de coronamaatregelen mag volgende maand maar de helft van de oorspronkelijke schare fans het Songfestival bijwonen. De kaartjes van vorig jaar zijn niet simpelweg om te wisselen. Iedereen die ooit een plekje bemachtigd had, moet op 8 mei gewoon in de digitale wachtrij om een ticket in de wacht te slepen.

Zo ook Raymon, zijn moeder en drie vrienden. Maar er zijn dus minder kaarten te vergeven. En dat een deel van de kaarten bij voorbaat al is gereserveerd voor Rotterdammers met een smalle beurs, vindt Janse ook niet kunnen.

De Rotterdammer ziet de rechtszaak met vertrouwen tegemoet. "Anders zou ik er niet aan begonnen zijn." Wanneer Janse en tegenpartij AVROTROS elkaar op de rechtbank treffen, is nog niet bekend. "Het moet in elk geval voor 8 mei zijn. Want dan begint de kaartverkoop."

AVROTROS laat in een reactie weten hier niet op te willen reageren. "Deze zaak heeft al te veel aandacht gekregen", zegt een woordvoerder.

De finale van het Eurovisie Songfestival is op zaterdag 22 mei.