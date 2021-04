Geervliet in rouw na dood echtpaar door mogelijke koolmonoxidevergiftiging: 'Hun twee kinderen blijven zomaar achter'

Verdriet en ongeloof overheersen in Geervliet na het overlijden van een geliefd echtpaar uit het dorp. Afgelopen woensdag waren de 52-jarige man en een 49-jarige vrouw uit Geervliet in Friesland, waar ze een boot hadden gehuurd. Ze werden op de boot onwel en overleden. De oorzaak is nog niet vastgesteld, maar mogelijk heeft het echtpaar een koolmonoxidevergiftiging opgelopen.

De buurt is in shock en de vlaggen in het dorp hangen halfstok. "Het is zo verschrikkelijk wat er gebeurd is", zegt Lizzy Cramer, een van de buren van het echtpaar in het kleine dorp waar iedereen elkaar goed kent. "Ze hebben zoveel voor Geervliet betekend. Iedereen was dol op ze. Onze kinderen zitten op dezelfde school, we wonen in dezelfde straat. We waren geen vrienden, maar heel goede buren. Het nieuws kwam dan ook als donderslag bij heldere hemel."

"We zijn allemaal heel erg verslagen", zegt een andere buurtbewoner. "Het is niet te bevatten, je moet het drie keer lezen om het door te laten dringen. Die twee kinderen blijven zomaar achter, ik moet er niet aan denken. In één klap allebei je ouders kwijt, verschrikkelijk."

Bij een andere vrouw uit Geervliet komt een ervaring van jaren geleden weer naar boven door dit noodlottige ongeval. "Mijn man en zijn ex-vrouw lagen op bed in hun boot, toen hun dochter vanwege slecht weer het luik had dichtgedaan. Terwijl ze al verbrandingsstoffen van de koelkast aan boord hadden geroken." In de nacht hoorde de man vervolgens een klap. "Toen bleek de ex-vrouw van mijn man uit bed te zijn gegaan en gevallen in de wc. Mijn man kwam daardoor weer tot bewustzijn en gooide het luik open. Daardoor hebben zij het overleefd. Dat verhaal komt nu weer naar boven, het zijn ervaringen die een mens nooit meer vergeet."

Flyer

Terwijl het dorp dus in diepe rouw verkeert, kwam volgens Lizzy Cramer de volgende 'klap'. "Donderdagavond, een dag na dit vreselijke nieuws, kregen we een flyer in de bus. Mijn maag draait ervan om", zegt Lizzy. Het gaat om een folder van een bedrijf in koolmonoxidemelders. 'U kunt uw koolmonoxidemelder door ons laten testen' staat op de flyer.

Volgens Lizzy kan het geen toeval zijn. "Je moet onder een steen leven als je dit nieuws niet hebt meegekregen." Een andere buurtbewoner denkt daar ook zo over. "Ik vond het absurd. Waarom doen mensen dit nu? Volgens mij was het geen toeval, echt heel raar."

Dezelfde Flyer in Brielle

Maar toeval of een ongelukkige samenloop van omstandigheden, zoals de eigenaar van het bedrijf het noemt, lijkt de enige verklaring. "Het bedrijf is nog maar net opgericht en we zijn al meer dan een week bezig met flyeren", zegt de eigenaar. "Afgelopen week hebben we dezelfde flyer in Brielle bij mensen in de bus gedaan. Wat we in Geervliet hebben uitgedeeld, is dezelfde flyer als in Brielle. Dus het was niet zo dat we na dit vreselijke nieuws flyers hebben gedrukt om te verspreiden."

De eigenaar is zelf degene die de flyers rondbrengt. "Donderdagavond had ik iets van vijftig flyers bij mensen in de bus gedaan en toen werd ik gebeld dat er boze reacties waren binnengekomen. Tot die tijd was het nieuws mij niet bekend. Ik ben ook meteen gestopt met flyeren en ben teruggereden naar Rozenburg, waar mijn bedrijf is gevestigd."

In dat geval moet hij zijn excuses aanbieden, vinden de bewoners. "Dat ga ik niet doen", zegt de eigenaar. "Ik wil vragen beantwoorden en uitleggen wat er gebeurd is, maar daar wil ik het bij laten. Ik heb tenslotte niet met opzet gehandeld."