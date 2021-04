Vijf aanhoudingen voor gesjoemel met gevaarlijke kruidenpotjes Verstegen

De zwendel met de glazen kruidenpotjes bestond eruit dat de afgekeurde, mogelijk gevaarlijke partij niet vernietigd was, maar opnieuw op de markt was gebracht. Verstegen in Rotterdam was daar zelf niet van op de hoogte. De kruidenpotjes waren gevaarlijk, omdat er glasdeeltjes van de rand van de dop konden vrijkomen en in de kruiden terecht konden komen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) was de partij op het spoor gekomen na een tip van een consument die zich had bezeerd toen die de kruiden gebruikte. De NVWA deed gelijk een waarschuwing uit om de kruiden met een bepaald partijnummer niet te gebruiken.

Onderzoek leidde naar Zeewolde, waar de partij vorig jaar zou zijn vernietigd, en naar een bedrijfspand in Zaltbommel. Of daar de verdachten zijn aangehouden is niet bekend. De verdachten komen volgens justitie allemaal uit Gelderland. Ze zijn tussen de 30 en 53 jaar oud.

De NVWA zegt de het grootste deel van de illegale partij te hebben opgespoord. De kruidenpotjes zijn in beslag genomen.