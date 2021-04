Peter Houtman in FC Rijnmond: 'Je kunt er bij Feyenoord niet op vertrouwen dat het goed komt'

Peter Houtman was vrijdag te gast in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. De oud-spits van de Rotterdamse club is al vele jaren stadionspeaker in de Kuip. Ook in deze periode van corona zonder publiek. Maar zondag zitten er tegen Vitesse eindelijk weer wat fans in het stadion, 6500 om precies te zijn. "Wij missen die mensen, het is zo'n wereld van verschil", zegt Houtman.

De voormalig aanvaller van Feyenoord en Sparta snakt weer naar wedstrijden in een volle Kuip. "Zeker Feyenoord staat bekend om het trouwe en loyale Legioen, zij kunnen de ploeg naar punten toeschreeuwen. Daar staan ze om bekend, als de twaalfde man", aldus Houtman, die denkt dat Feyenoord onder normale omstandigheden hoger had kunnen staan op de ranglijst.

Krankzinnig seizoen

Het is wisselvalligheid troef dit seizoen bij Feyenoord, ziet ook Houtman. "Het is een krankzinnig seizoen, je kunt er niet op vertrouwen dat het goed komt. De ene keer is het heel goed, en dan weer heel teleurstellend. Maar dat lege stadion is zo anders. Ik vind wel dat de spelers zichzelf moeten verplichten om er alles uit te halen. Die wedstrijd tegen Vitesse is zondag zo ontzettend belangrijk", doelt Houtman om de strijd om plek vier van de eredivisie.

In FC Rijnmond gaat het ook over Sparta en wij gingen op bezoek bij Theo Janssen, oud-speler van Vitesse, om vooruit te blikken op het belangrijke duel met Feyenoord. De Rotterdammers moeten zondag winnen om Vitesse voorbij te gaan in de stand en directe plaatsing voor Europees voetbal in eigen hand te houden.