Peter Houtman in FC Rijnmond over Feyenoord en Sparta

Peter Houtman is te gast in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. De oud-spits van Feyenoord en Sparta zit aan tafel bij presentator Bart Nolles, Dennis van Eersel en Geert den Ouden.

Houtman is al vele jaren stadionspeaker van Feyenoord en zondag in de Kuip is er eindelijk weer publiek welkom in de belangrijke thuiswedstrijd tegen Vitesse. In totaal zijn er 6500 toeschouwers aanwezig. Ook op het Kasteel bij Sparta - VVV Venlo zijn 2000 fans.

Kijk hieronder naar de uitzending: