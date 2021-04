Zo vier je Koningsdag 2021: van culinaire wandelingen tot online oranje feestjes

Tip 1: Rotterdamse horeca Koningsdag

Rotterdamse horecazaken pakken flink uit tijdens de Rotterdamse Horeca Koningsdag! Van 14:00 tot en met 21:00 uur is er een livestream met onder andere dj's, muziekbingo en een rad van fortuin. Je kunt meedoen door een Koningsbox te bestellen.

Er doen ontzettend veel Rotterdamse horecagelegenheden mee, zoals Bokaal, Dudok Rotterdam, De Gele Kanarie, Café H.J. Melief Bender, Proeflokaal de Pui en Café De Witte Aap.

Tip 2: Rondje Plas Hillegersberg

Genieten van de natuur en van al het lekkers dat culinair Hillegersberg te bieden heeft? Het kan op Koningsdag tijdens een Rondje Plas Hillegersberg. Meld je aan via de deelnemende horecazaken: De Gouden Snor, Zotte, PPPL, Brasserie Thuis en Facet.

Tip 3: Happen & Stappen Rotterdam

Met een strippenkaart kan je bij zes horecazaken een hapje of drankje afhalen. Onderweg geniet je van alle mooie bezienswaardigheden in Rotterdam. Het startpunt is Café Van Zanten aan de Binnenrotte. Om mee te kunnen doen, koop je eerst online een e-ticket.

Tip 4: Rondje Oude Haven

Op Koningsdag kan je in de Oude Haven terecht voor een culinaire stadswandeling. Chefs van zeven restaurants maken speciale hapjes voor dit evenement. Het Rondje Oude Haven is ook geschikt voor vegetariërs.

Rondje Oude Haven Koningsdag | Foto: Rondje Oude Haven

Tip 5: Koningsdagroutes van Stadswandeling010

Stadswandeling010 organiseert leuke routes in Rotterdam en Dordrecht. De Prins Pils Walk is al uitverkocht, maar je kunt nog op ontdekkingstocht door Rotterdam-Kralingen, Hollandse hapjes proeven in Rotterdam en de Street Art Tour én Koningsdag Tour doen in Dordrecht.

Tip 6: Koningstuintjesmarkt Middelharnis/Sommelsdijk

Oranje Vereniging Middelharnis/Sommelsdijk heeft samen met Stichting Hart van Goeree-Overflakkee toch nog een aantal activiteiten bedacht om deze dag een feestelijk tintje te geven. De kleedjesmarkt die normaal gesproken in het centrum is, wordt nu bij de mensen thuis gehouden. Op maandag kan je online een plattegrond vinden en zo toch nog iets leuks op de kop tikken!

Tip 7: De Alleskunners van Heinenoord

De Alleskunners van Heinenoord is dé challenge van het jaar! Op Koningsdag krijg je vanaf 12:00 uur via WhatsApp verschillende opdrachten door die je met je team of iemand van je team gaat volbrengen. Het team met de hoogste punten wint de titel van Alleskunners van Heinenoord én eeuwige roem.

Tip 8: De Oranje-autopuzzeltocht door de Hoeksche Waard

De Oranje-autopuzzeltocht neemt je mee door de Hoeksche Waard. En onderweg beantwoord je allerlei leerzame vragen! De puzzeltocht is hier te downloaden. Let op: je krijgt als mooist versierde auto extra punten. Dus haal de slingers maar uit de kast!

Tip 9: Grote Nissewaard bingo

Een online bingo waar inwoners van de Nissewaard gratis aan mee kunnen doen! Er zijn een groot aantal prijzen te winnen, maar wees er snel bij, want vol is vol.

Tip 10: Oranje Pubquiz Zuidland

En voor de échte Oranjefans wordt er vanuit de Welkomkerk in Zuidland een online Oranje Pubquiz georganiseerd. De Oranje Pubquiz wordt uitgezonden via een livestream op YouTube.