Podcast Feyenoord: 'Oneerlijk? Laten we blij zijn dat er weer publiek mág zijn'

In onze wekelijkse podcast over Feyenoord kijken we uit naar Feyenoord - Vitesse. Niet alleen bijzonder vanwege het belang in de strijd om Europees voetbal, maar ook omdat er eindelijk weer eens publiek in De Kuip mag zijn.

Voor Vitesse is dat misschien een nadeel, waar veel andere tegenstanders dit seizoen konden profiteren in een lege Kuip, zal dat voor hen niet het geval zijn. "Oneerlijk of niet, ik vind dat niet zo relevant," zegt Feyenoord-watcher Dennis van Eersel. "De hele situatie in de wereld zit momenteel vol met oneerlijkheden. Laten we vooral blij zijn en genieten dat er überhaupt weer eens publiek bij een wedstrijd mág zijn. Ik ga dat in ieder geval doen."

Over de wedstrijd zelf verwacht Sinclair Bischop dat Feyenoord het beslissende duwtje in de goede richting krijgt van dat publiek. "Dat speelt toch een rol, in de motivatie. Spelers genieten van de sfeer, het hoort bij het voetbal. Ik zag het ook aan Feyenoord bij de duels in Zagreb en Moskou, waar publiek bij was. Ook al was het vijandig publiek, het hielp de spelers toch."

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!

Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl