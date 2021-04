Sparta-trainer Henk Fraser kijkt uit naar duel met fans: 'Dat geeft wel een extra dimensie'

De Rotterdammers hebben zich in de afgelopen maanden zo goed als veilig gespeeld in de eredivisie. Naar onderen kijken hoeft Sparta - in tegenstelling tot de tegenstander van zaterdag - eigenlijk niet. Er zit zelfs nog wellicht een prijsje in, het bereiken van de play-offs.

"We zijn er niet mee bezig, maar in je achterhoofd weet je wel dat er hier en daar wat mogelijkheden liggen", zegt Fraser. "We hebben een kansje, en dat is eigenlijk al fantastisch, want daar hebben we geen rekening mee gehouden."

Druk ligt bij VVV

Eerder dit jaar won Sparta de uitwedstrijd bij VVV-Venlo met nipte cijfers (0-1). Op dat moment stond er voor Sparta nog veel druk op dat duel, zaterdag eigenlijk helemaal niet meer. "Nu willen wij gewoon graag winnen. Zij moeten (VVV staat zestiende, red.). Dat is een wezenlijk verschil. Daar moeten wij gebruik van maken, we moeten durven voetballen."

Sparta - VVV-Venlo begint zaterdag om 18:45 uur. Dat duel is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond.