Alle Rotterdammers moeten eraan geloven: apart inzamelen groente, fruit en etensresten

Rotterdam wil en moet deze weg inslaan: de Europese regels schrijven voor dat vanaf eind 2023 groente-, fruit- en etensresten, de zogeheten gfe’s, gescheiden moeten worden ingezameld. Daar moet iedereen in Europa aan geloven. De verplichte koers kent ook voordelen: het is schoner, helpt bij het halen van klimaatdoelen en is een stuk goedkoper dan afval verbranden.

De berg restafval van de ruim 644 duizend Rotterdammers is groot. Jaarlijks zijn dat zo’n 30 miljoen volle vuilniszakken die worden verbrand. En dat zijn er 2 miljoen meer door de coronacrisis. Wel wekken we met de verbranding energie en warmte op. Maar de uitstoot is vervuilend en dat moet minder. Voor vervuilen moet je betalen en alleen al voor het verbranden van het afval van Rotterdam loopt dat in de miljoenen euro’s.

Veel meer scheiden stimuleert daarom ook om de kosten te drukken. Afval scheiden is bovendien goed voor een schonere leefomgeving. Dat geldt zeker voor het apart inzamelen van groente-, fruit- en etensresten. Het zijn de meeste kilo’s in ons huishoudelijk afval, ongeveer veertig procent. Gfe’s kunnen zo goed als volledig gerecycled worden tot biogas en compost. Op basis van de afvalcijfers van vorig jaar scheelt dat 20 miljoen vuilniszakken die niet verbrand hoeven te worden.

Win-win-win-winsituatie

Er is nog een voordeel. Als er minder keukenresten in onze vuilniszak zitten, wordt het makkelijker om ‘schoon’ plastic en verpakkingsmateriaal uit het totale restafval te vissen. En dat is weer belangrijk voor het verhogen van het recycle-rendement van de zogeheten pmd’s. Deze plastic flessen en folies, blikjes en drankverpakkingen worden in Rotterdam al niet meer apart ingezameld. Ze kunnen gewoon bij het restafval, waarna een nascheidingsinstallatie ze eruit plukt door te husselen, schudden en zeven. Met de installatie worden veel meer pmd’s gescheiden dan toen Rotterdammers het pmd-afval apart moesten inleveren. Maar als de boel besmeurd wordt aangeleverd daalt de kwaliteit en is het veel minder herbruikbaar. En wordt het alsnog verbrand. Kortom: hoe schoner ons restafval in de vuilniszak belandt, hoe groter de kans is dat de pmd’s daadwerkelijk hergebruikt worden.

Het scheiden van gfe’s is een win-win-win-winsituatie. Waarom doen we het dan niet? Rotterdam scheidt slecht en loopt samen met Amsterdam en Den Haag heel erg achter. Stadsbewoners produceren niet zozeer meer afval, dat is zelfs veel minder in vergelijking met inwoners van kleinere gemeenten. Maar afval scheiden doen ze wel heel slecht en daardoor wordt er veel meer restafval verbrand. In Rotterdam wordt een derde van het afval gescheiden, in de gemeente Hoeksche Waard is dat al driekwart. Veel glas, papier en karton verdwijnt in Rotterdam nog gewoon in de vuilnisbak. Daar valt nog een wereld te winnen. De verklaring? Mensen wonen kleiner, hebben minder opbergruimte en vaak geen tuin.

Kijk hoe wethouder Bert Wijbenga glas in het bakkie promoot. Tekst gaat verder onder de video.

In een grote stad is het een stuk ingewikkelder om keukenresten apart in te zamelen dan in kleine gemeenten. Daar hebben veel inwoners in de tuin een biobak waar alle gfe's in kunnen. En die bakken worden op gezette tijden geleegd. In Rotterdam woont driekwart in een appartement. In hoogbouw is het enthousiasme een stuk minder groot om die kliekjes binnen te bewaren. Bewoners zijn bang voor nare geurtjes, vieze smurrie en enge beestjes zoals maden. Zeker als het lekker warm wordt, willen ze dat niet te lang in huis bewaren.

Veel animo voor wormenhotels als afvalverwerkers

Ondanks deze drempel groeit de animo onder de Rotterdammers om ook hun steentje bij te dragen aan het milieu. Dat bewijzen de wormenhotels in Rotterdam. Vorig jaar zijn er tien geplaatst als proef. Deelnemers, zo’n 25 tot 30 huishoudens, krijgen een mini-afvalbakje met daarin een papieren zakje waar de groente- en fruitresten in kunnen. Geen bereide etensresten! Met zakje en al schuiven ze dat de bak in. Duizenden tijgerwormen peuzelen het op en poepen een compost uit dat de bewoners één keer per jaar kunnen oogsten en gebruiken als groeimiddel voor planten. Tussendoor kunnen flesjes met een vloeibare natuurlijke kunstmest afgetapt worden.

Veel deelnemers bieden trouw hun portie groente- en fruitschillen aan de wormpjes aan. Ze vinden het weinig moeite. Ook de geurtjes en enge beestjes vinden ze meevallen.

Tekst gaat verder onder de video.

Het enthousiasme voor de wormenhotels is zelfs zo groot dat er al een wachtlijst is. De gemeente onderzoekt op dit moment of het aantal in de stad kan worden uitgebreid. De wormenhotels zijn van binnen uitgerust met een gaas om ongedierte zoals ratten tegen te houden, maar dat blijft opletten. Het Rotterdams Milieucentrum beveelt de gemeente aan over te stappen op ondergrondse wormenhotels. Die kunnen groente- en fruitafval van veel meer bewoners verwerken en hoeven maar één keer per jaar geleegd te worden.

De huidige wormenhotels zijn sympathiek en kleinschalig. Rotterdam kiest voor een grootschalige aanpak met het plaatsen van gfe-bakken in wijken met veel flats. In de wijken met laagbouw kunnen bewoners al gebruik maken van een huiscontainer voor gfe. In de wijkcontainers mogen ook etensresten, bloemen en klein snoeiwerk gedumpt worden. Voor tuinafval moet je apart naar het milieupark of een ophaalafspraak maken. Dit jaar wordt gestart met gfe-bakken in Hoek van Holland, Pernis, Blijdorp, Bergpolder en delen van Prins Alexander. Bewoners hebben al een brief ontvangen. Op deze kaart kan je zien waar de gfe-bakken komen te staan.

Tekst gaat verder onder de foto.

Een gfe-bak in Rotterdam | Foto: Gemeente Rotterdam

Hoe werkt het?

Rotterdam bouwt voort op een aantal experimenten in hoogbouw. Zo is er getest bij een aantal flats in Prinsenland. Bewoners krijgen een folder wat wel en niet in de gfe-bak mag. Veel mag erin, zoals broodresten, pasta, rijst, vis- en vleesbotjes, eierschalen, koeken, snacks en snoep. Maar het luistert ook heel nauw. Want een koffiefilter met drab mag er wel in, maar theezakjes niet. Een restje olie wel, maar frituurvet niet.

Met een voucher kunnen bewoners een aanrechtbakje en een rolletje afbreekbare zakjes ophalen. In de supermarkt zijn die zakjes te koop. Belangrijk is dat er een logo van een kiemplant op staat. Alleen dan kunnen ze mee composteren.

Met zakje en al kunnen bewoners hun gfe in de bak doen. Ze krijgen een chip om de container te openen. Wekelijks wordt de gfe-bak geleegd en zomers zelfs vaker. Ook worden de containers met regelmaat schoongemaakt. Ook hier geldt dat de verschillende soorten afval niet vermengd moeten worden. Dus geen restafval of plastics in de gfe. Dat verpest het verwerkingsproces. Hele partijen worden bijvoorbeeld afgekeurd omdat er kattenbakvulling tussen zit.

De Rotterdams gfe gaat naar afvalverwerker Indaver in de Europoort. Daar staat een installatie die gfe verwerkt tot compost, biogas om op te koken en vloeibaar CO2 waar de tuinbouw van gebruik maakt. In het filmpje hieronder zie je hoe dat gebeurt.

Tekst gaat verder onder de video.

Als eerste van de vier grote steden, pakt Rotterdam het scheiden van bioafval echt groots aan. Het succes zal afhangen van het aantal Rotterdammers dat aanhaakt en heel secuur hun keukenkliekjes apart gaat inzamelen.

Wethouder Bert Wijbenga was vrijdag te gast in Welkom bij Rijnmond om te praten over het afvalprobleem in Rotterdam.

Wil je reageren? Of wil je iets kwijt over afval en afval scheiden? Mail marion.keete@rijnmond.nl