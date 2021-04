Excelsior is NAC de baas en wint in Breda

In het Rat Verlegh Stadion heeft Excelsior vrijdagavond een zege geboekt bij NAC Breda. De Kralingers wonnen in de eerste divisie met 2-1. Reuven Niemeijer was bij de bezoekers met twee doelpunten van de man van de wedstrijd.

In de beginfase kreeg de thuisploeg een goede kans via Sydney van Hooijdonk. De spits van NAC Breda schudde Excelsior-verdediger Sondre Skogen van zich af, maar stuitte vervolgens op keeper Alessandro Damen. Excelsior was via twee vrije trappen gevaarlijk. Eerst trapte Ahmad Mendes Moreira de bal in de handen van doelman Roy Kortsmit. De doelman uit Hoek van Holland pareerde even later stijlvol de poging van Niemeijer.

Halverwege de eerste helft had Excelsior een penalty moeten krijgen. Elías Már Ómarsson ging aan de linkerkant er vandoor, maar werd door NAC-verdediger Moïse Adiléhou aangetikt. De IJslander bleef staan en ging niet liggen, waarna Ómarsson de bal op Kortsmit schoot. Scheidsrechter Alex Bos wilde vervolgens niets van een strafschop weten. Vlak voor de rust was Ómarsson wederom gevaarlijk. Aan de rechterkant van het zestienmetergebied trapte hij de bal weer op Kortsmit.

Vlak voor de rust kwam de thuisploeg toch op voorsprong. NAC kreeg een gemakkelijk gegeven strafschop, nadat Mats Wieffer volgens scheidsrechter Bos NAC-speler Kaj de Rooij zou hebben vastgepakt. Mounir El Allouchi schoot vervolgens vanaf elf meter raak (1-0).

Niemeijer on fire

De gelijkmaker voor Excelsior liet in de tweede helft niet lang op zich wachten. Tien minuten na de rust was het raak. Ómarsson gaf aan de rechterkant de bal voor, waarna Ahmad Mendes Moreira de bal op de paal kopte. In de rebound tikte Niemeijer de 1-1 in het doel van NAC.

Vervolgens ontstond er een leuke fase in de wedstrijd. NAC-verdediger Adiléhou ging met een opvallende solo in zijn eentje op het doel van Excelsior af, maar hij knalde de bal hard over. Even later lag de bal wel aan de andere kant erin. Op aangeven van Mendes Moreira scoorde Niemeijer zijn tweede goal van de avond (1-2).

Excelsior kende na dit doelpunt weinig problemen meer met NAC, de nummer drie van de eerste divisie die nog in de race is voor rechtstreekse promotie naar de eredivisie. De thuisploeg kreeg via El Allouchi in de 74e minuut een goede kans. De doelpuntenmaker van de Noord-Brabanders schoot de bal recht voor het doel naast. Vlak voor tijd had Ómarsson nog een mogelijkheid op een doelpunt. Zijn schot werd voor de lijn nog weggehaald door Adiléhou.

NAC Breda - Excelsior 1-2 (1-0)

45' 1-0 Mounir El Allouchi

55' 1-1 Reuven Niemeijer

60' 1-2 Reuven Niemeijer

Opstelling Excelsior: Damen; Horemans, Skogen, Van der Meer, Matthys; Oude Kotte, Niemeijer (75' Seys), Wieffer (87' Fischer), Bruins; Mendes Moreira, Ómarsson