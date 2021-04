Opluchting voor Britt Eerland: tafeltennisster mag definitief naar de Olympische Spelen

Eerland, nummer 28 van de wereldranglijst, had zich al gekwalificeerd via een kwalificatietoernooi, maar moest nog toestemming krijgen van NOC*NSF, dat aanvullende eisen stelde.

“Er valt een last van mijn schouders, ik ben echt super blij”, laat Eerland weten via de tafeltennisbond. "Ik heb er super hard voor gewerkt om dit te bereiken en ik ben heel blij dat NOC*NSF met goed nieuws kwam. Ik heb lang moeten wachten en dat gaf me wat stress, maar die last is nu van mijn schouders gevallen.”

Het Olympische ticket voor Eerland is dik verdiend. Ze won dit seizoen de Champions League met haar Duitse club, werd tweede op de Top 16 en presteerde op de Olympische kwalificatietoernooien. "Ik ga nu even genieten en feestvieren en daarna begin ik met de voorbereiding op Tokio: ik kan niet wachten. Ik ga daar vlammen en laten zien wat ik in huis heb!”