Barendrechter die extreme seksfilms zou hebben verkocht ook verdacht van verkrachting

Michael M. heeft bekend dat hij betrokken was bij de website Dark Scandals. Deze obscure site op het darkweb was een verzamelplaats van 'gruwelporno'. Er waren films te koop van seks met dieren, met kinderen en met vrouwen in de rol van slavinnen. Justitie daarover: "Te zien is dat de vrouwen worden bedreigd, vernederd, in elkaar getrapt en verkracht. Vanaf 2012 heeft deze verdachte van vrouwen objecten gemaakt."

Het ging uitsluitend om films waarin niet werd geacteerd. "Je hoort en ziet de slachtoffers ook huilen en bloeden. Meneer wilde alleen films die nergens anders te zien waren." Dark Scandals is inmiddels uit de lucht nadat Amerikaans onderzoek bij de Barendrechter uitkwam.

Volgens justitie heeft Michael M. zelf ook meisjes via Skype benaderd en seksuele poses laten aannemen. Hij deed zich bijvoorbeeld voor als 'Roos' en filmde de andere meisjes om hen er vervolgens mee te chanteren: hij dreigde de video's te gaan verspreiden, tenzij ze nieuwe filmpjes maakten waarin zij seksuele handelingen verrichtten. In totaal zou het om elf meisjes gaan, al denkt justitie dat er meer slachtoffers zijn.

Bij twee meisjes zou de verdachte nog een stap verder zijn gegaan: ze werden gedwongen naar Barendrecht te komen, waar ze zouden zijn verkracht. Justitie: "Meneer heeft dat ook opgenomen met een spycam in zijn woning."

Justitie heeft nog geen aanwijzingen dat de kinderporno die hij zelf heeft gemaakt ook over het internet is verspreid. De computers van de man worden nog door specialisten van de politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzocht. Michael M. weigert de wachtwoorden te geven en de recherche heeft de codes nog niet weten te kraken.

Onderzoek naar stoornis

De man uit Barendrecht heeft grotendeels ontkend en beroept zich verder op zijn zwijgrecht. De rechter bepaalde vrijdag tijdens een tussentijdse zitting in Dordrecht dat hij door een psycholoog en een psychiater wordt onderzocht om te kijken of hij een stoornis heeft.

Michael M. is tussen 2012 en 2015 jongerencoach geweest, onder meer bij de gemeente Rotterdam. Hij zou nu een marketingbureau bestieren. Volgens justitie was Dark Scandals zijn belangrijkste bron van inkomsten en moet hij een bedrag van 107.000 euro dat hij daarmee heeft verdiend, terugbetalen. Ook wordt hij verdacht van fiscale fraude omdat de inkomsten niet keurig aan de belastingdienst zijn opgegeven, zegt justitie. De zaak wordt waarschijnlijk aan het eind van dit jaar inhoudelijk behandeld.