Waarom blijven verpleeghuizen ondanks vaccinaties voorzichtig met versoepelingen?

Marco van Duuren werkt bij zorginstelling Aafje als programmamanager behandeling en legt uit dat het erg hard gaat met de vaccinaties. "Bij Aafje is inmiddels 98 procent van de bewoners ingeënt en het gaat heel erg goed wat betreft de besmettingen."

Ook ziet Van Duuren geen uitbraken meer, zoals die eerder nog aan de orde van de dag waren. "We hebben nog acht mensen die corona hebben. Er is wel veel verloop geweest en we hebben leegstand gehad, maar we zien dat mensen die we opnemen vanuit ziekenhuizen en vanuit huis toch besmet blijken te zijn en ook nog niet allemaal ingeënt zijn."

Balanceeract

"We doen voor onze bewoners het maximale om terug te gaan naar meer vrijheden", gaat Van Duuren verder. "We gaan weer uitjes organiseren voor mensen die op een huiskamer verblijven en de bezoekregeling is al verruimd. Toch zijn we wel voorzichtig om massaal alles los te laten, omdat we ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben en bijvoorbeeld nog niet alle bezoekers gevaccineerd zijn. En als je een hele kwetsbare groep hebt die later gevaccineerd wordt, dan willen we daar het liefst medewerkers opzetten die gevaccineerd zijn."

Vanwege de privacywet weet Van Duuren niet of het personeel ingeënt is. "Ook al zijn de meeste bewoners gevaccineerd, van onze medewerkers weten we dat niet. Het zou wel fijn zijn om te weten, om zo passend beleid op te stellen. Daarnaast willen we het verkeer en het openbaar vervoer ook zo min mogelijk belasten. Het advies van het RIVM is om je aan de basisregels te houden en die gelden bij ons ook nog steeds, dus zitten we ook gewoon op anderhalve meter afstand. We hebben wel activiteiten met grotere groepen, maar wel met inachtneming van de regels."

Doodsangsten uitgestaan

Als bewoners van Aafje gevaccineerd zijn, hoeven ze niet meer in quarantaine waar dat normaal gesproken wel noodzakelijk was. "Maar vergis je niet", zegt Van Duuren. "Ons personeel heeft doodsangsten uitgestaan en veel bewoners ziek zien worden en zien overlijden. Om nu te zeggen dat we alles opengooien, dat doet ook iets met de mentale belasting van de medewerkers. Dus in dat balanceren moet je dat wel meenemen."

"Het welzijn van de bewoners staat altijd voorop", geeft Van Duuren aan. Toch kijkt hij alvast vooruit naar het verder versoepelen in de toekomst. "We versoepelen in rap tempo voor onze bewoners, en ik hoop dat als de kwetsbare mantelzorgers ook gevaccineerd zijn we weer een stap kunnen zetten. Ik verwacht dat we half mei, begin juni met z'n allen goed kunnen profiteren van de vaccinaties."