Codarts Pop Orchestra in première op YouTube: 'Van agressieve hiphop tot een gevoelige ballad, alles zit erin'

Het is inmiddels een van de jaarlijkse hoogtepunten op Codarts Rotterdam: het Codarts Pop Orchestra. Een show met meer dan zeventig muzikanten van de school die vroeger het Rotterdams Conservatorium heette. Sinds 2018 een jaarlijkse traditie, maar vorig jaar door de coronacrisis uitgesteld naar dit jaar. Vorige week vrijdag werd het concert coronaproof opgenomen in een leeg Nieuwe Luxor Theater. Deze vrijdagavond is de première.

Orkestleider Ronald Kool is een van de oprichters van Codarts Pop Orchestra. "Een van onze speerpunten is de samenwerking tussen de verschillende afdelingen", vertelt Kool op Radio Rijnmond. "Pop, jazz, klassiek, wereldmuziek, dans, circus... we hebben heel veel verschillende disciplines. Het Pop Orchestra is een van de voorbeelden van die samenwerking."

Het optreden bestaat uit meer dan zeventig muzikanten en vocalisten, met ieder jaar een andere samenstelling. "We beginnen in oktober met de audities voor de vocalisten en dan kiezen we de nummers uit", vertelt Kool. "Het is heel moeilijk kiezen, het talent ligt zo hoog bij ons. Een luxeprobleem, maar wel een probleem. Je moet kiezen uit fantastische dingen. De nummers zijn voornamelijk eigen composities van de songwriters, aangevuld met een aantal aanstekelijke covers."

Tekst gaat verder onder het fragment uit het Codarts Pop Orchestra 2019.

Inmiddels zijn we heel wat repetities verder en is het Codarts Pop Orchestra 2021 afgelopen vrijdag opgenomen. In een leeg Nieuwe Luxor dus. Om 20:00 uur deze vrijdagavond is de première op YouTube. Wat kunnen we verwachten? "Een aantal heel aanstekelijke covers en waanzinnige eigen nummers, heel uiteenlopend", vertelt Kool. "Het gaat van agressieve hiphop naar een gevoelige ballad. Funk, rock, alles zit erin. Het zijn achttien nummers, de show duurt bij elkaar één uur en achttien minuten. Je bent er zo doorheen."

Bekijk de première hieronder.

Een van de deelnemers van het Codarts Pop Orchestra is pianist Bob. "Heel gaaf dat dit ondanks de crisis op deze manier is doorgegaan", vertelt hij. "Ik merk ook dat studenten hun motivatie verliezen in deze branche, dit is wel een lichtpuntje. We hebben ontzettend genoten."