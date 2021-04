FC Dordrecht en trainer Jan Zoutman na dit seizoen uit elkaar

FC Dordrecht verloor vrijdagavond in de eerste divisie met 1-0 door een doelpunt van Sven Blummel in eigen huis van MVV Maastricht. Dat was niet het grote nieuws aan de Krommedijk. Trainer Jan Zoutman vertrekt na dit seizoen bij de Schapenkoppen, nadat hij onder andere niet gediend was van uitingen van algemeen directeur Hans de Zeeuw tijdens het thuisduel met FC Den Bosch (2-6) van vorige week.

De Zeeuw bevestigt het komende vertrek van Zoutman. "We hadden de afspraak om pas eind april hierover te communiceren", zegt de algemeen directeur van FC Dordrecht. "Maar Zoutman verraste me hiermee door dit nu al te melden. Het overvalt me."

Tegen FC Den Bosch heeft De Zeeuw naar eigen zeggen 'zijn ongenoegen op een verkeerde manier geuit'. Hij benadrukt dat er bijvoorbeeld geen ziektes zijn geroepen. Zoutman bevestigt dit ook. "Ik ben iets over de scheef gegaan, maar ik heb als een grote jongen mijn excuses aangeboden", vertelt De Zeeuw.

'Iedereen hoort hem brullen'

Over de gebeurtenissen bij het thuisduel met FC Den Bosch hebben De Zeeuw en Zoutman met elkaar gesproken. De trainer heeft de excuses van de algemeen directeur aangenomen. "Wat De Zeeuw bijvoorbeeld zei? Na twintig minuten riep hij dat ik als trainer moest ingrijpen. Iedereen hoort hem brullen, zeker in zo'n leeg stadion. Daar is niemand doof voor", zegt Zoutman.

De trainer van de Schapenkoppen vertelt dat er twee voornaamste redenen zijn om FC Dordrecht te verlaten: "Ik ben niet tevreden over de progressie die we maken. We hadden er meer van verwacht en gehoopt. Het was zo teleurstellend na de 3-0 zege bij De Graafschap dat we vijftien tegengoals incasseerden in drie duels. Verder is er veel onduidelijkheid over het sportieve vlak binnen de club."

Nieuwe trainer nog onbekend

Eerder was al bekend dat het aflopende contract van Zoutman bij FC Dordrecht formeel was opgezegd. De club en trainer zouden later nog met elkaar in gesprek gaan over een eventueel langer verblijf, maar Zoutman heeft nu zelf de knoop doorgehakt om FC Dordrecht te gaan verlaten. "We hebben de intentie om dit seizoen met elkaar af te maken", legt de oefenmeester uit.

Zoutman nam in december 2020 het stokje over van Harry van den Ham, die vanwege tegenvallende resultaten bij Dordt werd ontslagen. De Dordtenaren zijn na 35 duels in de eerste divisie hekkensluiter met 27 punten.

De Zeeuw heeft al een nieuwe trainer voor FC Dordrecht op het oog. Ben Kinds, assistent-trainer van FC Dordrecht, is niet de eerste kandidaat om hoofdtrainer aan de Krommedijk te worden.