Het weer van vandaag: wat fris, maar wel met zon

Morgen zijn er opnieuw perioden met zon en blijft het droog. Het is wel koud met een middagtemperatuur van slechts 10 graden. Uit de wind en in de zon is het echter wel prima toeven. De noorden tot noordoostenwind waait matig en langs de kust soms vrij krachtig.

Koningsdag

De dagen erna komt er weinig verandering in het huidige standvastige weerbeeld en dat geldt ook voor Koningsdag. Er zijn perioden met zon afgewisseld door enkele wolkenvelden en er ontstaan in het binnenland een paar stapelwolken. Het blijft voorlopig droog en het is ook aanhoudend te koud voor de laatste dagen van april. In de middag wordt het 10 tot 14 graden en in de nachten is er aanhoudend een lichte vorst (aan de grond).

Tussen 21 en 30 april bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 16,2 graden en de minimumtemperatuur 6,3 graden. Er valt gemiddeld 16,0 mm neerslag.