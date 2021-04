Ravage in Schiedam nadat deel gevel van 10 meter hoog naar beneden komt

Een flinke ravage op het Rubensplein in Schiedam-West. In de nacht van vrijdag op zaterdag brak een deel van de gevel van een gebouw af. Stukken steen kwamen van de derde etage naar beneden en vielen van meer dan tien meter hoogte op de stoep.

Het voorval was rond 00:45 uur boven Café Terminus. Op foto's is te zien dat het Heinekenlogo boven de bar aan stukken ligt. Het plein voor het café lag in de vroege morgen nog bezaaid met stukken steen. Er is niemand gewond geraakt.

Bewoners van woningen boven de bar zouden kort hun woning hebben moeten verlaten, maar dat kan een woordvoerder van de brandweer niet bevestigen. Uit voorzorg is het stuk stoep waar de stenen terechtkwamen afgezet met hekken.

Hoe het deel van de gevel plotseling kon afbreken, is nog niet bekend.